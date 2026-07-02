New Yorkul se pregătește pentru nunta cântăreței Taylor Swift: e mai tare decât nunta lui Charles cu Diana

Un covor roz pentru VIP-uri, baruri care servesc „Swifty Spritz” și un „castel uriaș” — toate indiciile arată că celebra arenă Madison Square Garden (MSG) va găzdui nunta secolului din lumea showbiz-ului, scrie The Times. Evenimentul a fost comparat cu o nuntă regală, cu Gala Met și cu premiile Oscar — toate combinate într-un singur spectacol uriaș și extrem de costisitor. Străzile din Midtown Manhattan vor fi închise, sunt informații despre construirea unui castel în interiorul MSG, iar invitații, cărora li se vor confisca telefoanele, semnează acorduri de confidențialitate.

Nimic nu este confirmat oficial, dar nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, cuplul de aur al Americii, se preconizează a avea loc săptămâna aceasta, într-un eveniment de câteva zile, plin de vedete.

De când cântăreața pop de renume mondial și jucătorul de forbal american și-au anunțat logodna pe Instagram în august anul trecut, zvonurile despre când, unde și cum se vor căsători cei doi tineri de 36 de ani au circulat intens pe internet. Însă, în ultimele săptămâni, speculațiile au atins apogeul după ce s-a dezvăluit că un organizator de evenimente din Manhattan a solicitat o autorizație pentru a găzdui un eveniment la arena cu o capacitate de 20.000 de locuri.

Scepticii s-au opus inițial ideii ca artista miliardară să se căsătorească la MSG, care, în circumstanțe normale, este cunoscută pentru mirosul său destul de puțin romantic de popcorn, hot-dog și imbibată de bere vărsată de zeci de ani.

Totuși, toate indiciile indică spre Madison Square Garden. Mai mulți membri ai echipei Kansas City Chiefs, echipa lui Kelce, și-au rezervat aparent camere de hotel pentru perioada din jurul datei de 3 iulie la hotelul Marriott Marquis din apropierea Times Square. O scară albă, despre care se presupune că va face parte dintr-un castel extravagant construit în interiorul arenei, a fost filmată marți în timp ce era adusă în incintă, împreună cu cutii care păreau să conțină copaci și decorațiuni. Nu sunt programate evenimente publice la MSG în weekendul de 4 iulie, iar o notă a poliției obținută de The New York Times, intitulată „Nunta lui Taylor Swift la Madison Square Garden”, detaliază modul în care ofițerii de la Departamentul de Poliție al New York-ului, Amtrak și Departamentul de Poliție al Autorității Metropolitane de Transport vor patrula evenimentul începând de joi.

Se preconizează că evenimentul va dura două zile. Se pare că joi seara va avea loc o cină de repetiție pentru 100 de persoane la Infosys Theater, o sală mai mică din interiorul arenei. Apoi, vineri, se așteaptă ca aproximativ 1.000 de invitați să participe la evenimentul principal, care va începe cu o oră de cocktail la ora 16:00, la etajul șase. Aceasta va fi urmată de „o nuntă și o recepție în arenă”, care vor începe o oră mai târziu, potrivit notei. Se preconizează că evenimentul se va încheia la ora 2:00 dimineața.

Miercuri, muncitorii au fost văzuți împingând lăzi mari de lemn pe cărucioare în incinta arenei, în timp ce camioanele parcate în fața intrării blocau vederea. În fața arenei au fost ridicate baricade metalice în așteptarea mulțimii de fani fideli ai lui Swift — cunoscuți sub numele de „Swifties” — care se așteaptă să invadeze locul în speranța de a o zări pe mireasă. „De fiecare dată când vine ea, e ca un concert în stradă”, a declarat un agent de securitate pentru The Times. Unii dintre cei mai devotați fani ai ei au făcut pelerinajul în Rhode Island luna trecută, după ce s-au răspândit zvonuri că cei doi se vor căsători pe 13 iunie la un hotel de lux situat lângă reședința de pe coastă a lui Swift.

Agenții de securitate nu au confirmat pentru The Times dacă se făceau pregătiri pentru nunta lui Swift, dar un ofițer de poliție a declarat că a fost chemat pentru un „eveniment de mare amploare” care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Oficialii au afirmat că vineri vor fi între 50 și 100 de ofițeri în fața locației. Un ofițer de siguranță publică a declarat pentru The Times că la intrarea VIP a arenei a fost așezat un covor roz.



În timp ce barurile din apropiere au declarat că au primit instrucțiuni clare cu privire la posibilitatea de a rămâne deschise, altele au încercat să profite de entuziasmul general adăugând în meniurile lor băuturi numite „Swifty Spritz”.

Se așteaptă ca Stevie Nicks și Tim McGraw să susțină un concert, speculațiile fiind alimentate de faptul că Swift a purtat un tricou pe care scria „Stevie Knicks” la un meci de baschet al echipei Knicks, desfășurat la aceeași locație luna trecută.

Madison Square Garden Foto: Profimedia

Alte nunți organizate la Madison Square Garden

Au trecut zeci de ani de când a avut loc ultima nuntă la MSG. În 1974, muzicianul Sly Stone și actrița Kathy Silva au purtat ținute aurii strălucitoare când s-au căsătorit în fața unui public de peste 20.000 de persoane, în timpul unuia dintre concertele sale. În 1982, Biserica Unificării, un grup religios, a organizat acolo o nuntă în masă.

Organizarea nunții la această locație oferă un nivel de intimitate și securitate pe care multe alte locații nu îl pot egala. Nu există riscul ca imaginile aeriene realizate de drone sau elicoptere să arate întinderea corturilor ridicate pentru un eveniment în aer liber. Nu există ferestre prin care paparazzi să poată fotografia. Oaspeții VIP pot intra în arenă pe o rampă și, întrucât se preconizează că telefoanele vor fi interzise, cuplul va avea un control strict asupra imaginilor care vor fi împărtășite lumii și asupra momentului în care acestea vor fi făcute publice.

Winick Productions, o companie de organizare a evenimentelor, a depus cererea la Biroul municipal pentru autorizații de activități stradale la începutul lunii iunie, a relatat New York Times. Compania a solicitat permisiunea de a instala un cort sau un baldachin în exteriorul arenei pentru eveniment, care, potrivit acesteia, ar urma să includă între 500 și 999 de participanți. Zohran Mamdani, primarul New York-ului, a comentat și el public cu privire la nuntă, afirmând că sărbătorile prilejuite de cea de-a 250-a aniversare a orașului, Cupa Mondială și nunta lui Swift „au loc toate în același timp — și suntem foarte încântați să întâmpinăm lumea aici”.

Todd Shapiro, un specialist în relații publice din Manhattan, a declarat pentru The Times că nunta va fi „echivalentul unei nunți regale, dar probabil că o vor urmări mai mulți oameni decât în cazul lui Charles și Diana”.

„Ei nu caută doar o escapadă liniștită, în care să se retragă undeva în particular pentru a fi singuri, ci vor să transforme evenimentul într-un spectacol — acesta este un vis al relațiilor publice, este publicitate la super-viteză”, a spus el. „Chiar în acest moment, cineva vinde înregistrările și cumpără drepturile de ecranizare.”

Există, de asemenea, speculații că planul cu MSG este o stratagemă extravagantă menită să distragă atenția lumii în timp ce cuplul se căsătorește într-un loc cu totul diferit. Ca falsă pistă, ar fi una foarte costisitoare. TMZ a raportat că închirierea locației costă 1 milion de dolari pe noapte.

„Dacă nunta nu are loc la MSG, este cel mai mare truc al lui Houdini din toate timpurile”, a spus Shapiro.

Editor : B.E.