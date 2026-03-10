Live TV

Nicole Kidman a povestit că a învățat să efectueze autopsii pentru ultimul său rol, cel al unui medic legist

Data publicării:
Nicole Kidman
Foto: Profimedia

Actrița din „Moulin Rouge” a recunoscut că are o abilitate deosebită în arsenalul său, în timpul apariției de luni la „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Kidman, în vârstă de 58 de ani, i-a spus gazdei emisiunii că a luat în serios ultimul său rol, de medic legist, și a învățat cum să efectueze o autopsie.

Când Fallon a întrebat-o pe Kidman dacă este o actriță „metodică”, vedeta australiană a confirmat: „Da, sunt. Dacă ar fi nevoie, aș putea efectua o autopsie”, a continuat ea. „Pot să îndepărtez toate organele. Le pot numi pe toate. Pot să scot plămânii, ficatul, vezica biliară și intestinele.”

Kidman a mărturisit că echipa lui Fallon i-a cerut să efectueze o autopsie în cadrul emisiunii, spre surprinderea prezentatorului.

„Poate că era pe un manechin sau ceva de genul ăsta, dar, oricum, nu cred că ar fi fost foarte... Nu cred că ți-ar fi plăcut asta, nu-i așa?”, a întrebat ea.

Kidman a menționat că noua ei abilitate este doar „parte din meserie”, înainte de a explica cum s-a pregătit pentru rolul din serialul „Scarpetta”.

„Am lucrat cu un medic legist incredibil și l-am studiat”, a dezvăluit ea.

Kidman joacă în serial rolul dr. Kay Scarpetta, un personaj „care se întoarce la slujba ei după 30 de ani, iar paralel cu asta se desfășoară povestea a două crime care au avut loc în prezent și acum 30 de ani.

În ianuarie, actrița din „Moulin Rouge” a finalizat divorțul de fostul soț Keith Urban, după aproape 20 de ani de căsătorie.

Editor : Sebastian Eduard

