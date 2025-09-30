Live TV

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit după aproape 20 de ani de căsnicie

Data publicării:
Keith Urban and Nicole Kidman
Foto: Nicole Kidman și Keith Urban / Sursa foto: Profimedia Images

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit, după aproape 20 de ani de căsnicie, a dezvăluit o sursă pentru BBC.

Cei doi au împreună doi copii, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, şi Faith Margaret, în vârstă de 14 ani. Actriţa câştigătoare a unui Oscar şi cântăreţul de muzică country, câştigător a patru premii Grammy, sunt căsătoriţi din iunie 2006.

TMZ a fost primul care a raportat ştirea şi a citat surse care au spus că cei doi trăiesc separaţi încă din vară şi că Kidman nu doreşte despărţirea. Sursa BBC a confirmat acest raport.

Motivul despărţirii lor nu este clar. Kidman şi Urban, care amândoi au crescut în Australia, au trecut prin suişuri şi coborâşuri de-a lungul celor aproape două decenii împreună. Au experimentat momente de vârf, cu ambii actori câştigând premii şi fiind nominalizaţi pentru onoruri de top în industriile lor respective.

De-a lungul anilor, s-au susţinut şi încurajat reciproc, apărând frecvent împreună la gale de premiere şi la premierile de la Hollywood pentru celălalt.

La câteva luni după căsătoria lor, Urban s-a internat într-un centru de reabilitare pentru dependenţa de droguri şi alcool. Atât el, cât şi Kidman, au declarat că luptele sale cu dependenţa au făcut legătura lor mai puternică.

