Nirvana câștigă din nou procesul pentru pornografie infantilă pentru coperta albumului „Nevermind”

Coperta albumului „Nevermind”. Foto: Profimedia

Un judecător federal din Statele Unite a respins din nou procesul intentat de un bărbat care acuză celebra trupă grunge Nirvana de distribuire de pornografie infantilă prin utilizarea unei fotografii care îl arăta pe reclamant în timp ce era bebeluş şi înota gol într-o piscină, pe coperta albumului de mare succes „Nevermind”, lansat de trupa americană în 1991, a informat miercuri agenţia de presă Reuters.

Judecătorul districtual Fernando Olguin a respins pentru a doua oară procesul intentat de reclamantul Spencer Elden, după ce a ajuns la concluzia că niciun juriu rezonabil nu ar putea considera acea fotografie ca fiind pornografică.

„În afară de faptul că reclamantul era nud pe coperta albumului”, nimic „nu se apropie de posibilitatea de a include imaginea în sfera de aplicare a legii privind pornografia infantilă”, a declarat judecătorul Fernando Olguin, citat de Agerpres.

Avocaţii lui Spencer Elden nu au răspuns deocamdată solicitărilor transmise miercuri de Reuters pentru a face declaraţii pe această temă. Avocatul fostei trupe Nirvana, Bert Deixler, a declarat că membrii supravieţuitori ai formaţiei sunt „încântaţi că instanţa a pus capăt acestui proces fără temei” şi că el este bucuros că „instanţa i-a eliberat pe clienţii noştri creativi de stigmatul acuzaţiilor false”.

Printre acuzaţi se aflau membrii supravieţuitori ai trupei Nirvana, Dave Grohl şi Krist Novoselic, precum şi văduva regretatului solist Kurt Cobain, Courtney Love, şi fotograful Kirk Weddle.

Procesul a avut la origine utilizarea de către trupa Nirvana a unei fotografii realizate de Kirk Weddle la Centrul Acvatic Pasadena din California, în care Spencer Elden, pe atunci bebeluş, apărea înotând gol spre o bancnotă de un dolar agăţată de un cârlig de pescuit.

Spencer Elden, în prezent în vârstă de 34 de ani, a dat în judecată pentru prima dată trupa Nirvana şi casa de discuri Universal Music Group în 2021, acuzându-i că l-au exploatat sexual prin reprezentarea sa pe coperta albumului „Nevermind” şi că i-au cauzat prejudicii personale continue.

Judecătorul Olguin a respins cazul, apoi a depus o nouă filă în dosar în 2022, după ce a constatat că pretenţiile lui Spencer Elden erau prescrise, fără a aborda fondul acuzaţiilor sale. Curtea de Apel din al 9-lea circuit a infirmat însă această decizie în 2023.

Marţi, judecătorul Olguin a stabilit că imaginea nu poate fi considerată pornografie infantilă, comparând-o în schimb cu „o fotografie de familie cu un bebeluş gol care face baie”.

