Noul salariu care o clasează pe Ellen Pompeo în topul celor mai bine plătite actrițe

Actriţa Ellen Pompeo, vedeta serialului 'Grey's Anatomy', va primi 20 de milioane de dolari pe an pentru a continua încă două sezoane, actriţa subliniind că egalitatea salarială între bărbaţi şi femei constituie o miză a schimbării la Hollywood.





Lansat în 2005, serialul din lumea medicală care se desfăşoară într-un spital imaginar din Seattle a depăşit recent 300 de episoade şi îşi menţine în continuare cotele de audienţă.



Ellen Pompeo a explicat revistei de specialitate 'The Hollywood Reporter' că noul său angajament prevede un onorariu de 575.000 de dolari per episod pentru viitoarele sezoane, 15 şi 16, la care se adăuga un bonus, reprezentând în total peste 20 de milioane de dolari per sezon, scrie Agerpres.



Chestionată de ABC, actriţa a confirmat acordul pentru cele două sezoane suplimentare dar nu a comentat cifrele acestui onorariu care va face din cea care o interpretează pe Meredith Grey cea mai bine plătită actriţă de televiziune într-un serial dramă.



Potrivit Forbes, cel mai bine plătită actriţă de televiziune este în prezent Sofia Vergara - care joacă în sitcomul 'Modern Family' - cu 41,5 milioane de dolari per sezon, devansând-o pe Kaley Cuoco din 'The Big Bang Theory' (CBS) cu 26 de milioane de dolari.



Sofia Vergara primeşte aproape dublu faţă de partenerii săi masculini din serialul 'Modern Family', în timp ce Kaley Cuoco se află la acelaşi nivel cu vedetele masculine din 'The Big Bang Theory'.



"Serialul va continua cât timp va dori Ellen", a declarat revistei 'Hollywood Reporter' Shonda Rhimes, creatoarea serialului 'Grey's Anatomy' devenită una din figurile emblematice ale producţiilor de televiziune, fiind şi realizatoarea 'How to Get Away with Murder' şi 'Scandal'.