Olivia Newton-John a dezvăluit că suferă de cancer în fază terminală

Legendara actriţă şi cântăreaţă australiană Olivia Newton-John, în vârstă de 70 de ani, a dezvăluit în programul de televiziune 60 Minutes că suferă de cancer în fază terminală şi că nu ştie cât i-a mai rămas de trăit, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia.



Este a treia oară când îndrăgita actriţă din "Grease" luptă împotriva cancerului de sân. Acum ea a confirmat că boala a ajuns în stadiul 4 de metastază şi că celulele canceroase s-au răspândit şi în alte părţi ale corpului, scrie Agerpres.



După aceste declaraţii triste, actorul Hugh Jackman a dorit să-i aducă un omagiu colegei sale într-unul din concertele turneului său "The Man, The Music, The Show" din Sydney în faţa a 15.000 de persoane.



El a sunat-o la telefon în timpul concertului şi i-a transmis scena video: "Bună Olivia, sunt Hugh, alături de 15.000 dintre prietenii şi rudele tale apropiate. Vreau să-ţi spun că eşti ce mai extraordinară persoană, o mamă incredibilă şi cea mai bună cântăreaţă, ambasadoare şi dansatoare. Pur şi simplu te iubim".



"Vai Hugh, eşti atât de dulce şi de amabil. M-ai făcut să plâng", i-a răspuns actriţa într-un comentariu pe Instagram.



Olivia a mărturisit în programul de televiziune că nu există posibilităţi de vindecare şi că nu a vrut să-i întrebe pe medici cât timp i-a mai rămas de trăit. "Când ţi se spune că ai cancer în fază terminală, este posibil să mai ai doar şase luni de trăit. Asta spun statisticile, dar eu nu vreau să ştiu. Este devastator", a mărturisit actriţa.



Totuşi actriţa s-a arătat pozitivă, spunând că este "departe" de a muri, deşi zvonurile de la începutul anului o considerau pe patul de moarte. "Să citeşti că eşti pe moarte sau că vei muri curând este foarte ciudat", a spus Olivia Newton-John despre aceste informaţii. "Zvonurile morţii mele au fost exagerate.... Mă simt bine", a încheiat ea.

Editor web: Alina Popescu