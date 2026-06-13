Patrick Bruel este vizat de două noi plângeri pentru viol, tentativă de viol și agresiuni sexuale

Cântăreţul şi actorul francez Patrick Bruel, împotriva căruia mai multe femei au depus plângere pentru abuzuri sexuale și a fost pus sub acuzare și plasat sub control judiciar, este vizat de două noi plângeri. Acestea au fost depuse vineri la Tribunalul din Nanterre și denunță fapte de viol, tentativă de viol și agresiuni sexuale, potrivit informațiilor BFMTV, confirmate de Mediapart.

Acestea denunță fapte de viol, tentativă de viol și agresiuni sexuale petrecute în octombrie 2007 și mai 2012.

Una dintre cele două plângeri denunță fapte de tentativă de „viol” și „agresiune sexuală”, care ar fi avut loc în octombrie 2007, cu ocazia vizitei lui Patrick Bruel la Festivalul de Film din La Réunion. A doua plângere denunță un „viol” și o „agresiune sexuală”, care ar fi avut loc în mai 2012.

La BFMTV, avocata reclamantelor, Jade Dousselin, a declarat că „deși punerea sub acuzare și plasarea sub control judiciar au reprezentat o primă victorie pentru victime, suntem, de fapt, doar la începutul acestei afaceri”. Potrivit acesteia, „mai sunt de efectuat investigații foarte ample”. „Mărturiile curg în număr mare și, fără îndoială, trebuie să ne așteptăm la evoluții rapide și importante în acest dosar, susceptibile să dea naștere la noi puneri sub acuzare.”

Un drum „lung și dificil” pentru reclamante

Avocata reamintește că „timpul mediatic, timpul judiciar și timpul victimelor nu se confundă și trebuie să ne luăm timpul necesar pentru a însoți victimele pe acest drum lung și dificil, în cadrul discret și seren al instanței judiciare”.

Miercuri, 10 iunie, Patrick Bruel a fost pus sub acuzare în patru dosare, pentru fapte de „viol”, „tentativă de viol”, „agresiuni sexuale” și „hărțuire sexuală”. În alte patru dosare, i s-a acordat statutul de martor asistat. Eliberat, acesta se află sub control judiciar, având în special interdicția de a părăsi teritoriul francez și de a intra în contact cu victimele.

Patrick Bruel gata să răspundă „din nou” la întrebările judecătorilor cu privire la noile plângeri

Pe lângă cele opt proceduri, procurorul general a declarat miercuri, 10 iunie, că parchetul studiază, de asemenea, 13 plângeri pentru fapte care „par a fi prescrise în acest stadiu”. Aceste plângeri sunt adăugate la dosar pentru a verifica, pe de o parte, dacă faptele sunt într-adevăr prescrise și, pe de altă parte, pentru a clarifica personalitatea lui Patrick Bruel.

Deși nu s-a exprimat încă cu privire la aceste două ultime plângeri, Patrick Bruel a negat toate faptele care i se impută până în prezent. Avocata Fanny Colin, membră a echipei sale de avocați, a declarat joi, 11 iunie, la BFMTV că, în cazul unor noi plângeri, acestea „vor fi primite și examinate” și că cântărețul „va răspunde din nou la toate întrebările referitoare la acestea”.

Editor : M.C