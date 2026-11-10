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Paul McCartney a devenit miliardar și este al treilea cel mai bogat muzician din lume. Cine se află pe primele locuri

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Paul McCartney
Foto: Profimedia
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Paul McCartney a intrat în panteonul miliardarilor, revista Forbes estimându-i averea la aproximativ 1,4 miliarde de dolari. Publicaţia i-a acordat lui Sir Paul această distincţie odată cu lansarea buletinului informativ „The Billie”, menţionând că repertoriul său muzical, turneele şi colecţia de artă reprezintă cea mai mare parte a averii sale, potrivit News.ro.

Cu o avere netă de 1,4 miliarde de dolari, el este al treilea cel mai bogat muzician din lume, după Taylor Swift, cu 2 miliarde de dolari, şi Jay-Z, cu 2,8 miliarde de dolari.

Potrivit revistei Forbes, cea mai mare parte a averii lui McCartney provine de la MPL Communications, compania sa de editare muzicală pe care a înfiinţat-o în 1969 şi care gestionează atât propriul său catalog, cât şi drepturile de autor ale altor artişti.

Publicaţia subliniază că achiziţionarea de către McCartney a cataloagelor unor artişti precum Buddy Holly, precum şi a partiturilor muzicalelor de pe Broadway şi a melodiilor tradiţionale de Crăciun, contribuie în mod semnificativ la averea sa, reprezentând aproape un sfert de miliard de dolari.

În calitate de membru al formaţiei The Beatles, McCartney primeşte 25% din veniturile holdingului Apple Corps al formaţiei, care generează anual 50 de milioane de dolari din streaming, vânzări de discuri de vinil şi produse promoţionale. Forbes estimează că acest flux de venituri valorează peste 150 de milioane de dolari pentru fiecare membru sau pentru moştenitorii acestora.

McCartney câştigă, de asemenea, 10 milioane de dolari pe an din cota sa din drepturile de autor asupra compoziţiilor formaţiei The Beatles, pentru care a luptat în instanţă în ultimele două decenii. Aceasta valorează cel puţin 200 de milioane de dolari.

Suma totală a veniturilor sale include turneele mondiale, cel mai recent fiind „Got Back”, care a cuprins 79 de spectacole între 2022 şi 2025, precum şi proprietăţi imobiliare din întreaga lume şi o colecţie de artă care include tablouri de Magritte şi Picasso.

McCartney rămâne extrem de activ ca muzician, lansând recent, în luna mai a acestui an, cel de-al 20-lea album solo al său, intitulat „The Boys of Dungeon Lane”. De asemenea, el este protagonistul documentarului „Man on the Run”, regizat de Morgan Neville, care prezintă în detaliu viaţa sa după plecarea din formaţia The Beatles şi înfiinţarea grupului său Wings.

Editor : M.B.

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