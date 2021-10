Paul McCartney dă vina pe John Lennon pentru destrămarea trupei The Beatles: „A spus: E chiar palpitant, seamănă cu un divorţ”

Paul McCartney a dezvăluit într-un interviu acordat pentru BBC Radio 4 că el îşi dorea să continue să cânte în trupa The Beatles în perioada ce a precedat despărţirea acesteia din anul 1970 şi că John Lennon a fost acela care a provocat destrămarea grupului britanic, informează Reuters.

Speculaţiile despre motivele care au dus la destrămarea celui mai faimos grup muzical din lume au variat de la existenţa unor diferenţe artistice şi dispute juridice şi până la căsătoria lui John Lennon cu artista Yoko Ono.

În următorul episod al emisiunii "This Cultural Life", difuzată de BBC Radio 4, muzicianul Paul McCartney, în vârstă de 79 de ani, a vorbit despre acea perioadă, pe care o consideră cea mai dificilă din viaţa lui.

"Eu nu am provocat despărţirea. Acest lucru a fost făcut de Johnny al nostru. Era trupa mea, era jobul meu, era viaţa mea, aşadar eu am vrut să continuăm", a declarat starul britanic.

Întrebat despre decizia lui de a începe să cânte pe cont propriu, Paul McCartney i-a spus jurnalistului care l-a intervievat "să se oprească imediat", întrucât dorea să prezinte o explicaţie despre ceea ce s-a întâmplat în 1970.

"Nu, nu, nu. John a intrat într-o zi în camera în care ne aflam şi ne-a spus: 'Eu părăsesc The Beatles'. Apoi a adăugat: 'Este chiar palpitant, seamănă cu un divorţ'. Apoi noi, ceilalţi, am rămas pentru a aduna cioburile sparte", a dezvăluit Paul McCartney.

Artistul a mai spus că The Beatles ar fi continuat să existe, dacă Lennon nu s-ar fi retras din trupă.

"Credeam că făcusem o treabă destul de bună împreună - albumele 'Abbey Road' şi 'Let It Be' nu au fost rele deloc", a mai spus Paul McCartney.

Potrivit dezvăluirilor sale, după ce John Lennon a anunţat că voia să plece din trupă, ceilalţi membri ai formaţiei au fost sfătuiţi de noul lor manager, Allen Klein, să păstreze în secret destrămarea iminentă a formaţiei, până când el urma să rezolve anumite chestiuni rămase neterminate, scrie Agerpres.

"Aşadar, pentru câteva luni a trebuit să ne prefacem. Era ciudat, pentru că ştiam cu toţii că era sfârşitul pentru The Beatles, dar nu puteam să ne retragem pur şi simplu", a mai spus Paul McCartney.

Interviul integral acordat de Paul McCartney pentru BBC Radio 4 va fi difuzat de postul britanic pe 23 octombrie.

