Magnatul imperiului Marvel, abuzat de persoana care îl îngrijește. Poliția a emis un ordin de restricție

Un ordin de restricţie temporar a fost emis miercuri în Statele Unite pe numele persoanei care îl îngrijeşte pe Stan Lee, fiind acuzată în documente depuse în instanţă că l-a abuzat pe creatorul în vârstă de 95 de ani al imperiului Marvel după ce a preluat controlul asupra afacerilor anul acesta, relatează Reuters. citat de News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

Petiţia prin care era solicitat un ordin de restricţie a fost depusă în numele lui Stan Lee de Tom Lallas, care a spus că a fost concediat din calitatea sa de avocat al magnatului american în luna februarie, după ce Keya Morgan, un colecţionar de suvenire, "s-a infiltrat" în viaţa lui Lee, după moartea soţiei sale, anul trecut.

Potrivit documentelor depuse la tribunal de Tom Lallas, Morgan a preluat controlul asupra casei lui Stan Lee, a angajat agenţi de securitate pentru a-i ţine departe pe membrii familiei şi alţi apropiaţi ai lui Lee şi l-a mutat pe Lee din reşedinţa familială într-un apartament.

În timpul ultimilor 50 de ani, Lee a creat şi a ajutat la promovarea unor personaje din benzile desenate precum Spider-Man, Iron Man, The Hulk şi la o serie de alţi supereroi Marvel care au devenit figuri mitice ale culturii pop, cu succes la box-office.

Morgan a fost arestat luni, fiind bănuit că a făcut declaraţii false la Poliţie în legătură cu un apel la 911 despre un jaf în curs la casa lui Lee. Sesizarea a fost făcută la scurt timp după ce doi detectivi şi un asistent social au sosit la locuinţa acestuia, pentru a verifica în ce stare se află Lee, conform unui raport.

La începutul săptămânii, Lee a declarat într-un video publicat pe Twitter că Morgan este singura persoană care îl reprezintă.

Stanley Martin Lieber, cunoscut drept Stan Lee, s-a născut pe 22 decembrie 1922, la New York. Este desenator, scriitor, editor, om de televiziune şi fost preşedinte al Marvel. În colaborare cu mai mulţi artişti, precum Jack Kirby şi Steve Ditko, el a creat personajele Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Fantastic Four, Iron Man, Daredevil, Thor şi X-Men. A primit National Medal of Arts în 2008 şi a fost inclus în The Will Eisner Award Hall of Fame (1994) şi Jack Kirby Hall of Fame (1995).