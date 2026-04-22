Live TV

Peste 1.000 de artiști celebri cer boicotarea Eurovision 2026. „Nu vrem să fie folosit pentru a ascunde şi a normaliza genocidul”

Data publicării:
Foto: Profimedia

Organizaţiile No Music for Genocide şi mişcarea BDS au publicat marţi un apel prin care îndeamnă fanii şi artiştii să boicoteze concursul Eurovision 2026, care va avea loc la Viena în luna mai. Este modalitate de a exercita presiune asupra Uniunii Europene de Radiodifuziune (UER) pentru ca aceasta să excludă radiodifuzorul public israelian KAN.

Printre semnatari se numără Massive Attack, Peter Gabriel, Roger Waters, Paul Weller, Paloma Faith, IDLES, Hot Chip, Kneecap, Brian Eno şi Macklemore, relatează News.ro.

„În calitate de muzicieni şi angajați din domeniul cultural, refuzăm ca Eurovisionul să fie folosit pentru a albi şi normaliza genocidul, asediul şi ocupaţia militară brutală a Israelului împotriva palestinienilor”, scriu ei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

UER îşi menţine poziţia. În ciuda numeroaselor controverse, organizaţia a refuzat să excludă Israelul, atrăgându-şi acuzaţii de ipocrizie deoarece a exclus Rusia în 2022, în urma invadării Ucrainei. În decembrie 2025, majoritatea membrilor au considerat că nu este necesar un vot privind participarea Israelului la următoarea ediţie de la Viena.

Concursul va avea loc, aşadar, conform programului, cu câteva modificări: numărul de voturi permise fiecărui telespectator a fost redus de la 20 la 10, după ce guvernul israelian a fost acuzat că şi-a încurajat cetăţenii din străinătate să voteze în masă pentru candidata sa în 2025.

Cinci ţări – Spania, Irlanda, Islanda, Slovenia şi Ţările de Jos – au ales să se retragă din ediţia din 2026, în semn de protest.

Miza depăşeşte astfel simplul cadru artistic. Eurovisionul reuneşte în fiecare an aproximativ 166 de milioane de telespectatori, ceea ce îl face un eveniment televizat major atât în Europa, cât şi în ţările invitate la concurs.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Fanatik.ro
“Ofertă de 50.000 euro pe lună!” Cum pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Dezvăluiri scandaloase din cazul profesorului din Bihor care ar fi agresat elevi chiar în școală. Cum îl...
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul...
Pro FM
Celia, prima reacție după apariția alături de soțul său la o lună după ce a anunțat despărțirea: „Nu am avut...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Viitorul ministrul al Muncii, nemulțumit de cum s-au recalculat pensiile. Nu vrea nici CASS pentru pensionari
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment