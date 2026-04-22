Peste 1.000 de artiști celebri cer boicotarea Eurovision 2026. „Nu vrem să fie folosit pentru a ascunde şi a normaliza genocidul”

Organizaţiile No Music for Genocide şi mişcarea BDS au publicat marţi un apel prin care îndeamnă fanii şi artiştii să boicoteze concursul Eurovision 2026, care va avea loc la Viena în luna mai. Este modalitate de a exercita presiune asupra Uniunii Europene de Radiodifuziune (UER) pentru ca aceasta să excludă radiodifuzorul public israelian KAN.

Printre semnatari se numără Massive Attack, Peter Gabriel, Roger Waters, Paul Weller, Paloma Faith, IDLES, Hot Chip, Kneecap, Brian Eno şi Macklemore, relatează News.ro.

„În calitate de muzicieni şi angajați din domeniul cultural, refuzăm ca Eurovisionul să fie folosit pentru a albi şi normaliza genocidul, asediul şi ocupaţia militară brutală a Israelului împotriva palestinienilor”, scriu ei.

UER îşi menţine poziţia. În ciuda numeroaselor controverse, organizaţia a refuzat să excludă Israelul, atrăgându-şi acuzaţii de ipocrizie deoarece a exclus Rusia în 2022, în urma invadării Ucrainei. În decembrie 2025, majoritatea membrilor au considerat că nu este necesar un vot privind participarea Israelului la următoarea ediţie de la Viena.

Concursul va avea loc, aşadar, conform programului, cu câteva modificări: numărul de voturi permise fiecărui telespectator a fost redus de la 20 la 10, după ce guvernul israelian a fost acuzat că şi-a încurajat cetăţenii din străinătate să voteze în masă pentru candidata sa în 2025.

Cinci ţări – Spania, Irlanda, Islanda, Slovenia şi Ţările de Jos – au ales să se retragă din ediţia din 2026, în semn de protest.

Miza depăşeşte astfel simplul cadru artistic. Eurovisionul reuneşte în fiecare an aproximativ 166 de milioane de telespectatori, ceea ce îl face un eveniment televizat major atât în Europa, cât şi în ţările invitate la concurs.

