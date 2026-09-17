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Peste o mie de cineaști israelieni semnează o petiție în sprijinul creatorilor filmului „NAZA”

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Yuval Abraham şi Rachel Szor
Regizorii Yuval Abraham şi Rachel Szor. Foto: Profimedia
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Peste o mie de cineaști israelieni au semnat luni o petiție prin care își exprimă solidaritatea cu Yuval Abraham și Rachel Szor, creatorii israelieni ai filmului „NAZA”, un documentar de investigație care analizează victimele civile ale operațiunilor militare israeliene din Gaza și sistemele care stau la baza asasinatelor țintite ale palestinienilor, relatează Haaretz.

În timp ce ministrul Culturii din Israel a criticat dur documentarul care susține că ar fi avut loc masacre comise de israelieni în Gaza, cineaști israelieni de renume au susținut filmul: „Rolul central al artei și al jurnalismului este acela de a ține o oglindă în fața societății în care există”.

Petiția, semnată de cineaști israelieni de renume, printre care Ari Folman, Shlomi Elkabetz, Ran Tal și Michal Aviad, afirmă că „în ultimele zile, am asistat la o campanie fără precedent de incitare și instigare împotriva creatorilor filmului, iar distanța dintre aceasta și incitarea la violență și amenințarea fizică la adresa vieții lor se micșorează”.

„Noi, cineaștii, facem apel la toți cei care încă luptă pentru libertatea de exprimare și de creație să se alăture în exprimarea sprijinului și a solidarității față de Rachel Szor și Yuval Abraham”, se precizează în petiție. „Rolul central al artei și al jurnalismului este acela de a ține o oglindă în fața societății în care există, de a crea un discurs și o discuție fără presupuneri, chiar și atunci când realitatea este dificilă.”

„NAZA”, care a câștigat sâmbătă premiul special al juriului la Festivalul de Film de la Veneția, se bazează pe mărturiile a 24 de soldați și membri ai serviciilor de informații israeliene.

În urma recunoașterii filmului la festivalul de la Veneția, ministrul israelian al Culturii, Miki Zohar, a făcut apel la Ministerul de Interne să ia în considerare revocarea cetățeniei creatorilor filmului, descriind filmul ca fiind „josnic” și afirmând că acesta „constituie trădare”.

Editor : M.C

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