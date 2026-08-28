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Actorul Peter Cullen, vocea legendară a lui Optimus Prime și a măgărușului Aiurel, a murit la 85 de ani

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Peter Cullen a murit la 85 de ani. Foto: Profimedia
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Actorul Peter Cullen, care a împrumutat vocea unor personaje populare precum Optimus Prime din seria „Transformers” şi Aiurel din franciza Disney „Winnie the Pooh”, a murit la vârsta de 85 de ani, potrivit BBC.

Actorul canadian a început cel mai celebru rol al său – cel al eroului Optimus Prime, caracterizat printr-o voce gravă – în serialul TV ”Transformers” din 1984, revenind ulterior în şapte filme de la Hollywood, între 2007 şi 2023, precum şi în alte producţii derivate.

El a asigurat vocea măgăruşului melancolic Aiurel în serialul de animaţie Noile aventuri ale lui Winnie the Pooh” (sfârşitul anilor '80), precum şi în numeroase alte emisiuni, filme şi jocuri conexe.

Printre alte roluri vocale memorabile s-au numărat KARR, omologul malefic al lui KITT din serialul Knight Rider”, sunetele specifice (clănţănitul) emise de Predator în filmul din 1987 cu Arnold Schwarzenegger, şi răcnetele lui King Kong din versiunea anului 1976.

El a murit miercuri, la locuinţa sa din Los Angeles, potrivit unui comunicat oficial.

„Peter Cullen s-a stins din viaţă în linişte, înconjurat de familia sa iubitoare şi păstrat în inimile numeroşilor săi prieteni şi ale fanilor din întreaga lume. Familia sa vă roagă să-i onoraţi moştenirea remarcabilă implicându-vă în comunităţile voastre şi călăuzindu-i pe ceilalţi cu compasiune, integritate şi loialitate, amintindu-vă mereu îndemnul: «Fii suficient de puternic încât să fii blând»”.

Cullen şi-a început cariera în televiziunea şi radioul din Canada, apărând frecvent în emisiuni precum The Sonny & Cher Show”, înainte de a decide să se concentreze pe dublaj şi interpretare vocală.

Vocea sa pentru Optimus Prime a fost inspirată de fratele său mai mare, un puşcaş marin american decorat şi veteran al Războiului din Vietnam, care l-a sfătuit să interpreteze personajul ca pe un erou adevărat, nu un erou de tip Hollywood”.

„Mi-a spus: «Nu urla şi nu ţipa. E suficient de puternic încât să fie blând». Acest lucru a rezonat cu mine şi îi auzeam vocea în minte pe tot parcursul audiţiei. În momentele în care vocea coboară în registru grav şi devine serioasă – acolo am găsit esenţa lui Optimus Prime”, a povestit el.

Cullen i-a oferit fratelui său o parte din onorariile primite pentru rolul Optimus Prime, gest pe care l-a continuat până la moartea acestuia. Interpretarea rolului respectiv i-a adus o nominalizare la premiile Daytime Emmy pentru cea mai bună prestaţie într-un program de animaţie în 2011, iar în 2023 a fost distins cu un premiu pentru întreaga carieră în cadrul galei Children's & Family Emmy Awards.

Printre celelalte roluri ale lui Cullen s-a numărat cel al lui Monterey Jack din serialul Chip 'n Dale Rescue Rangers”. De asemenea, a împrumutat vocea unor personaje din seriale de animaţie ale anilor '80 şi '90, precum Spider-Man”, Donkey Kong”, Alvin & the Chipmunks”, Dungeons & Dragons”, My Little Pony”, DuckTales” şi Gummi Bears”.

Editor : Ș.R.

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