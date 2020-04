Pink: Fiul meu încă suferă de pe urma coronavirusului. Are febră la trei săptămâni de la diagnosticare

Cântăreaţa americană Pink a declarat că a plâns şi s-a "rugat mai mult ca niciodată" în perioada în care ea şi fiul ei, Jameson, s-au luptat cu simptomele provocate de noul coronavirus.



Cântăreaţa americană, în vârstă de 40 de ani, şi fiul ei de trei ani - al doilea copil pe care îl are cu soţul ei, Carey Hart - se simt în prezent "mai bine", dar au fost ''foarte, foarte bolnavi", Jameson suferind cel mai mult de pe urma acestei boli.

Interpreta cântecului "Beautiful trauma" - testată pozitiv în urmă cu aproape trei săptămâni - a dezvăluit că s-a rugat aproape în fiecare noapte şi i-a avertizat pe oameni că cei mici "nu sunt în siguranţă" dacă sunt expuşi la boala respiratorie cauzată de noul coronavirus, scrie Agerpres.



Într-un mesaj publicat pe Instagram Live în care a apărut alături de una dintre prietenele sale, scriitoarea Jen Pastiloff, Pink a declarat: "Au fost multe nopţi în care am plâns şi niciodată nu m-am rugat mai mult în viaţa mea. E amuzant, dar la un moment dat i-am crezut (pe medici, la începutul pandemiei, n.r.) atunci când ne-au promis că vor fi în regulă copiii noştri. Acest lucru nu este garantat. Nimeni nu este în siguranţă".

Pink - care mai are o fiică împreună cu Carey Hart, Willow - a dezvăluit că a ţinut evidenţa simptomelor lui Jameson, adăugând că fiul ei încă suferă de pe urma bolii şi are febră după trei săptămâni de la diagnosticare. De asemenea, artista a precizat că soţul şi Willow se simt bine. ''Jameson a fost foarte, foarte bolnav. În ultimele trei săptămâni, am ţinut un jurnal cu simptomele lui şi ale mele. După trei săptămâni el încă are temperatură de 37,7 grade. A fost un roller coaster pentru amândoi, dar Carey şi Willow sunt perfect în regulă", a spus Pink.



Celebra interpretă a piesei "A million dreams" suferă de astm şi i s-a recomandat utilizarea unui aparat cu aerosoli (nebulizator) pentru prima dată "după 30 de ani", potrivit dezvăluirilor sale. "A fost înfricoşător, dar am fost mai îngrijorată pentru sănătatea fiului meu", a adăugat artista americană.



"Suntem mai bine decât am fost", a precizat cântăreaţa.



Pink a anunţat vineri seară pe Instagram că a fost contaminată cu noul coronavirus în urmă cu aproape trei săptămâni.



Artista americană a anunţat că donează 1 milion de dolari, în părţi egale, clinicii din Philadelphia în care mama ei a lucrat timp de 18 ani, şi unui fond de asigurări de sănătate din Los Angeles.

