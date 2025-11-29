Anastasia Soare, supranumită „Regina Sprâncenelor” și una dintre cele mai influente femei din industria globală de beauty, a revenit în România pentru lansarea cărții sale biografice și a acordat un interviu în exclusivitate pentru Digi24. Fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills, evaluat de Forbes, în 2023, la aproximativ 500 de milioane de dolari, a vorbit despre copilărie, emigrare, sacrificii, disciplină și drumul până la celebritatea internațională.

Născută în Constanța, într-o familie în care „simțul artistic a fost prezent încă de la început”, Anastasia Soare a spus că primii ani din viață au fost marcați de căldură și stabilitate.

„A fost un univers foarte plăcut, cu amintiri plăcute despre copilăria mea. Crescând într-o familie de macedoneni destul de mare și cu o iubire necondiționată, n-am de ce să mă plâng de nimic, a fost extraordinar de frumos”, a povestit ea.

Decizia de a pleca din România a venit în anii în care regimul comunist devenise sufocant.

La sfârșitul anilor ’70 și anii ’80, când situația în România era extraordinar de dificilă, am hotărât să plec. Am fost hotărâtă și mi-a luat destul de mult timp, pentru că era foarte greu de ieșit din țară.

„N-aveam niciun plan. A fost extraordinar de dificil, de fapt, nevorbind engleză, neavând familie, suport. Cred că după șase luni de zile mi-am dat seama că nimeni nu mă va salva și că ar trebui să iau o hotărâre și să fac ceva cu viața mea”, a adăugat ea.

Ea spune că a plecat cu un singur scop, și anume să construiască ceva.

„Am plecat din România ca să realizez ceva. Am făcut niște sacrificii extraordinar de mari și nu mai puteam da înapoi”, a povestit ea.

Anastasia Soare a povestit că a început ca și cosmeticiană, un domeniu în care nu se aștepta să lucreze vreodată, deoarece în România studiase arte. Însă, spune ea, acesta a devenit punctul de plecare pentru imperiul pe care avea să-l construiască în industria de frumusețe.

„Niciodată nu am crezut că voi lucra ca și cosmeticiană, dar mi-am dat seama că nimeni nu dă atenție sprâncenelor. Și mi-am adus aminte de profesorul meu de desen, care ne-a educat de ce e important ca atunci când desenezi un portret și vrei să schimbi o emoție, să schimbi forma sprâncenelor”, a spus ea.

Pornind de la tehnicile artistice, a început să caute „formula perfectă pentru sprânceana perfectă”.

„Așa mi-am dat seama că eu în poze arăt surprinsă pentru că sprâncenele mele erau foarte subțiri și rotunde, și de aici a pornit această nebunie”, a mai povestit Anastasia Soare.

Ăsta a fost rezultatul succesului meu. Am avut momente în care am crezut că nu mai pot sau că nu văd un succes, dar în fiecare dimineață mă trezeam cu dorința și determinarea de a duce totul la sfârșit.

Între timp, sprâncenele create de Anastasia Soare au devenit un reper la Hollywood, iar printre clientele fidele se numără Oprah, Madonna, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Penélope Cruz, Sharon Stone și Kim Kardashian.

Chiar și așa, spune că nu și-a imaginat vreodată că va ajunge în cercurile celebrităților.

„Nu m-am gândit, bineînțeles că nu am visat. Cât am stat în România aveam casete video și ne uitam la filme. M-am uitat de zeci de ori la Pretty Woman cu Julia Roberts și voiam să mă văd în magazinele de pe Rodeo. În anii ’80 era aproape imposibil de imaginat că voi ajunge vreodată acolo, dar uite că orice îți propui poate să devină realitate”, a adăugat ea, menționând că a avut astfel ocazia să învețe câte ceva de la fiecare clientă în parte.

„Eu personal cred că am învățat foarte mult de la foarte multe dintre clientele mele, prietenele mele celebrități, pentru că fiecare are ceva din care poți să înveți, ceva valoros, disciplina lor”, a declarat ea.

Despre Oprah Winfrey a spus că „este o persoană extraordinară, cu respect pentru toți oamenii din jurul ei”, dar și „foarte humble (n.r. – modestă).”

Din perspectiva ei, secretul unui brand de succes rămâne relația cu oamenii: „Clientul nostru, stăpânul nostru”.

Trebuie să faci tot posibilul ca clientul să se simtă nu numai foarte apreciat, foarte bine tratat, dar să îi faci un serviciu excepțional. Ăsta a fost visul meu de la început.

Pentru Anastasia Soare, frumusețea nu reprezintă perfecțiune, ci o armonie, dar mai importantă, spune ea, este frumusețea interioară.

„Frumusețea nu înseamnă perfecțiune. Înseamnă abilitatea de a crea o balanță. Frumusețea fizică este de a crea o balanță cu marea majoritate a trăsăturilor feței”, a spus ea, adăugând că frumusețea vine din interior.

„Frumusețea este frumusețea interioară: ce valori ai, cât ești de bun, care sunt visurile tale în viață și cum le exprimi celorlalți. Și iubirea asta pe care, până la urmă, trebuie s-o dai oamenilor”, a adăugat ea.

