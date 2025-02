Lungmetrajul „The Zone of Interest", regizat de Jonathan Glazer, a câştigat premiul Cesar pentru cel mai bun film străin vineri seară la cea de-a 50-a ediţie a galei organizate de Academia de arte şi tehnici cinematografice din Franţa, informează postul de televiziune Canal+ pe contul său de pe reţeaua de socializare X.

La această categorie au fost nominalizate producţiile cinematografice „Anora", „The Seed of The Sacred Fig Tree", „The Apprentice", „The Substance" şi „The Zone Of Interest".

Filmul câştigător se concentrează asupra comandantului Rudolf Hoss şi a familiei sale care trăieşte lângă lagărul morţii de la Auschwitz, din Polonia ocupată, unde au fost ucişi peste 1,1 milioane de oameni. Această peliculă, ce a fost filmată în întregime la Auschwitz, a câştigat în 2024 premiul Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional".

În 2024, premiul Cesar pentru cel mai bun film străin i-a revenit peliculei „The Nature of Love" („Simple comme Sylvain"), regizată de de cineasta canadiană Monia Chokri.

Cea de-a 50-a ediţie a galei de decernare a premiilor Cesar se desfăşoară la ora transmiterii acestor informaţii în sala de spectacole Olympia din Paris şi este prezidată de actriţa Catherine Deneuve. Maestrul de ceremonii este actorul Jean-Pascal Zadi.

