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Premiile Emmy 2026: „Widow’s Bay” scrie istorie, iar Matthew Rhys și Jean Smart stabilesc recorduri neașteptate. Lista câștigătorilor

Data publicării:
Emmy 2026
Actrița și regizoarea americană Mariska Hargitay a prezentat cea de-a 78-a ediție a Premiilor Primetime Emmy la Teatrul Peacock din complexul LA Live, din Los Angeles, pe 14 septembrie 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
”Widow’s Bay”, număr record de trofee

Cea de-a 78-a ediţie a Premiilor Emmy, desfăşurată luni seară la Peacock Theatre din Los Angeles, intră în istorie: actriţa Jean Smart şi-a continuat seria remarcabilă de succese cu a cincea victorie consecutivă pentru rolul principal din comedia „Hacks”, iar Matthew Rhys a devenit primul bărbat care a câştigat două categorii „Cel mai bun actor în rol principal” în acelaşi an, pentru interpretările sale din „Widow’s Bay” şi „The Beast in Me”, relatează News.ro.

Matthew Rhys nu a fost singurul mare câştigător din „Widow’s Bay” - comedia de groază de la Apple TV a dominat ambele categorii de rol secundar pentru comedie, cu premii pentru Kate O’Flynn şi Stephen Root. Scenarista serialului, Katie Dippold, şi regizorul Hiro Murai au plecat, de asemenea, acasă cu premii.

Alţi câştigători importanţi sunt Noah Wyle, care a câştigat premiul pentru cel mai bun actor principal într-un serial dramatic pentru serialul medical „The Pitt”, care conducea clasamentul cu 25 de nominalizări, şi Rhea Seehorn, care a câştigat un premiu pentru rolul principal din drama SF plină de răsturnări de situaţie „Pluribus”.

Dar Matthew Rhys a realizat ceva ce niciun actor nu a mai reuşit în cei 78 de ani de existenţă ai Premiilor Emmy. El a câştigat două premii Emmy pentru rol principal în aceeaşi seară, la ceremonia de luni. La începutul serii, el a obţinut, în mod surprinzător, premiul pentru cel mai bun actor principal (mini-serie) pentru rolul său din serialul Netflix „The Beast in Me”, iar mai târziu, a câştigat premiul pentru cel mai bun actor principal într-o comedie pentru serialul Apple TV „Widow’s Bay”.

Astfel, el devine prima persoană din istorie care a câştigat ambele premii pentru rol principal la o singură ceremonie. Împreună cu premiul din 2018 pentru rolul din serialul dramatic „The Americans”, cele două statuete îl fac, de asemenea, primul actor masculin care a câştigat în toate cele trei categorii de roluri principale.

La rândul său, Jean Smart a devenit prima femeie care câştigă un premiu Emmy pentru fiecare sezon al unui serial, odată cu cel de-al cincilea trofeu pentru „Hacks”, pentru interpretarea personajului Deborah Vance din sezonul 5 al serialului de pe HBO Max.

Smart a fost aclamată cu ovaţii în picioare când numele ei a fost strigat de Zendaya, care a prezentat premiul. „Doar bărbaţii rămân în picioare. Fetele pot să se aşeze”, a glumit ea în timp ce îşi primea trofeul. „Vorbesc serios. De fiecare dată când se întâmplă asta, mă gândesc la fetele care zic: «Abia mă aşezasem confortabil. De ce a trebuit să...?» Aveţi Spanx-urile, corsetele, banda adezivă şi pantofii care vă taie degetele de la picioare şi ziceţi: «Doamne. Nu e chiar atât de bună. Te-ai ridicat doar pentru că e bătrână.»” - a spus actriţa, plină de umor.

”Widow’s Bay”, număr record de trofee

Noua comedie de groază a Apple TV, ”Widow’s Bay”, a dominat Premiile Emmy din 2026, câştigând un număr record de 14 trofee din 19 nominalizări la ceremoniile Primetime şi Creative Arts. Serialul a câştigat premiul pentru cel mai bun serial de comedie, premiul pentru cel mai bun actor principal într-un serial de comedie acordat lui Matthew Rhys, premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar acordat lui Kate O’Flynn, premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar acordat lui Stephen Root, premiul pentru cel mai bun scenariu acordat creatoarei Katie Dippold şi premiul pentru cea mai bună regie acordat lui Hiro Murai.

Drama medicală a HBO, „The Pitt”, a urmat cu şapte premii din 25 de nominalizări, cel mai mare număr dintre toate serialele din acest an. A câştigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic şi cel pentru cel mai bun actor principal într-un serial dramatic, acordat lui Noah Wyle, pentru al doilea an consecutiv. Serialul şi-a dublat aproape numărul de nominalizări faţă de cele 13 de anul trecut.

În categoria mini-seriilor, „DTF St. Louis” a condus, de asemenea, cu şapte premii, inclusiv pentru cel mai bun actor în rol secundar, David Harbour, şi pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, Linda Cardellini. Creatorul Steven Conrad a câştigat, de asemenea, premiile pentru regie şi scenariu.

LISTA CÂŞTIGĂTORILOR LA PRINCIPALELE CATEGORII:

Cel mai bun serial dramatic - "The Pitt"

Cea mai bună comedie -  "Widow's Bay"

Cea mai bună mini-serie sau antologie: "DTF St. Louis"

Cea mai bună actriţă într-un serial dramatic: Rhea Seehorn, "Pluribus"

Cel mai bun actor într-un serial dramatic: Noah Wyle, "The Pitt"

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic: Allison Janney, "The Diplomat"

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic: Tom Pelphrey, "Task"

Cea mai bună actriţă într-un serial comedie: Jean Smart, "Hacks"

Cel mai bun actor într-un serial comedie: Matthew Rhys, "Widow's Bay"

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o comedie: Kate O'Flynn, "Widow's Bay"

Cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie:  Stephen Root, "Widow's Bay"

Cea mai bună actriţă în mini-serie/antologie/film: Sally Field, "Remarkably Bright Creatures"

Cel mai bun actor în mini-serie/ antologie/ film: Matthew Rhys, "The Beast in Me".

 

Editor : M.C

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