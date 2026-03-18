Presa de la Hollywood: Sebastian Stan şi Annabelle Wallis se pregătesc să devină părinţi

Actorii Sebastian Stan şi Annabelle Wallis, care au o relaţie de aproximativ patru ani, se pregătesc pentru venirea pe lume a primului lor copil, deşi detalii precum data naşterii şi sexul copilului sunt încă secrete.

În următoarea perioadă, Sebastian Stan se pregăteşte de lansarea filmului „Fjord”, de Cristian Mungiu, dar şi mult aşteptata producţie Marvel „Avengers: Doomsday”, scrie News.ro care preia TMZ.

Annabelle Wallis are şi ea câteva proiecte mari. Ea joacă alături de Jason Statham în filmul de acţiune „Mutiny” - programat să apară în cinematografe în august - şi urmează să apară şi în „Unabomb” de la Netflix, un proiect despre Unabomber, Ted Kaczynski.

Cotactaţi de TMZ, reprezentanţii celor doi nu au oferit un răspuns

Editor : Sebastian Eduard