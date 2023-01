Prima actriță care a jucat-o pe Wednesday din Familia Addams a murit. Lisa Loring avea 64 de ani

Prima actriță care a jucat-o pe Wednesday Addams, Lisa Loring, a murit la vârsta de 64 de ani, a confirmat fiica ei, Vanessa Foumberg, relatează Business Insider.

Foumberg a declarat pentru presă că Loring a murit sâmbătă la Providence St. Joseph Medical Center din Burbank, California, în urma complicațiilor unui accident vascular cerebral cauzat de hipertensiune arterială.

O prietenă a lui Loring, autoarea Laurie Jacobson, a anunțat și ea vestea morții actriței pe Facebook, dezvăluind că Loring a suferit un „accident vascular cerebral masiv” și a supraviețuit conectată la aparate timp de 3 zile, după care familia ei a decis să o deconecteze.

„Ieri, familia ei a luat greaua decizie de a o deconecta și a murit aseară”, se arată în postare.

Jacobson a adus un omagiu „moștenirii lui Loring în lumea divertismentului”, scriind: „Va rămâne în inimile noastre întotdeauna ca Wednesday Addams”.

Loring a fost prima actriță care a interpretat-o pe cea mai tânără și cea mai cunoscută membră a Familiei Addams, în serialul care a rulat două sezoane, între 1964 și 1966.

Ea a preluat rolul personajului, bazat pe seria de desene animate a lui Charles Addams, când avea doar cinci ani. Loring și-a reluat rolul în filmul pentru televiziune „Halloween with the New Addams Family”, în 1977.



