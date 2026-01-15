Live TV

Data publicării:
Julio Iglesias
Julio Iglesias Foto: Guliver/Getty Images

Julio Iglesias a reacționat pentru prima oară după izbucnirea scandalului în care este acuzat de agresiune sexuală. Artistul susține că acuzațiile sunt false și afirmă că va demonstra acest lucru cât de curând.

Potrivit informațiilor disponibile, procuratura a deschis un dosar și cercetează faptele. Ancheta pornește de la declarațiile a două femei, foste angajate ale lui Julio Iglesias, care susțin că ar fi fost agresate sexual în anul 2021, în perioada în care lucrau pe proprietăți deținute de artist în Bahamas și în Republica Dominicană.

Cele două femei au depus plângere și au fost incluse în programul de protecție a martorilor, procedură legală aplicată în astfel de situații. Urmează, potrivit procedurilor, ca Julio Iglesias să fie chemat la audieri.

În prima reacție avută după apariția acuzațiilor, artistul a transmis că nu este vinovat și că situația va fi lămurită cât de curând.

