Primele concluzii în ancheta morții bateristului trupei Foo Fighters, Taylor Hawkins. Ce arată analizele toxicologice

Bateristul Foo Fighters, Taylor Hawkins, consumase canabis, opiacee şi antidepresive înainte de decesul său vineri seara într-un hotel din Bogota, a anunţat sâmbătă procuratura columbiană.

"Analiza toxicologică arată că au fost găsite zece substanţe în corpul lui Taylor Hawkins, între care THC (canabis), antidepresive, benzodiazepine şi opiacee", au precizat procurorii într-un comunicat de Agerpres. Medicii legişti continuă să lucreze "pentru a clarifica pe deplin faptele care au condus la moartea" lui Hawkins, se precizează în comunicat.

Cu puţin timp înainte de moartea sa, bateristul, în vârstă de 50 de ani, s-a plâns de "dureri în piept". Chemat în ajutor la hotelul la care era cazat Hawkins, un medic generalist a încercat fără succes să-l resusciteze, a afirmat primăria din Bogota.

Formaţia Foo Fighters, una dintre cele mai cunoscute trupe de rock alternativ din SUA, deseori lăudată de critici, câştigătoare a mai multor premii Grammy, urma să concerteze vineri la Bogota cu prilejul Festivalului Estéreo Picnic.

Concertul a fost anulat, iar miile de persoane care aşteptau să înceapă spectacolul au păstrat un minut de reculegere. De asemenea, trupa a anulat un concert programat pentru 27 martie în Sao Paulo, Brazilia.

Taylor Hawkins era membru Foo Fighters din 1997. Anterior, a cântat la tobe pentru cântăreaţa canadiană Alanis Morissette.

Foo Fighters a fost fondată în 1994 de Dave Grohl, bateristul trupei grunge Nirvana, după decesul liderului formaţiei, Kurt Cobain. Formaţia, din care mai fac parte basistul Nate Mendel şi chitariştii Chris Shiflett şi Pat Smear, a lansat 10 albume de studio şi single-uri precum ''Everlong'', ''Times Like These'' şi ''Learn To Fly''. Trupa a câştigat 12 premii Grammy şi a fost inclusă în panteonul Rock & Roll Hall of Fame în 2021.

Editor : A.P.