Quentin Tarantino a dezvăluit că nu îşi susţine financiar mama pentru că nu l-a susţinut în carieră: „M-a jignit”

Quentin Tarantino a dezvăluit că nu îşi susţine financiar mama, decizie pe care a luat-o în copilărie pentru că mama sa nu l-a susținut în carieră. Regizorul, cunoscut pentru filme ca "Pulp Fiction" şi "Once Upon a Time in Hollywood", a vorbit despre hotărârea sa într-un episod recent al podcastului "The Moment".

El povesteşte de un moment în care mama lui a ţinut partea profesorilor când a fost certat pentru că a scris scenarii la şcoală, la doar 12 ani.

Vorbind într-un episod recent al podcastului "The Moment", găzduit de Brian Koppelman, Tarantino, în vârstă de 58 de ani, a explicat că profesorii săi au văzut în scrierea de scenarii "un act sfidător de rebeliune".

După ce a avut necazuri la şcoală, îşi aminteşte regizorul, mama "m-a jignit în legătură cu asta ... şi, în mijlocul micii sale tirade, a spus: 'O, şi apropo, această mică carieră de scriitor (...) Această prostie s-a terminat' ".

"Când mi-a spus asta într-un mod sarcastic, am spus 'OK, când voi deveni un scenarist de succes, nu vei vedea niciodată vreun ban din succesul meu. Nu va exista casă pentru tine. Nu va exista vacanţă pentru tine, nici un Cadillac cum avea Elvis pentru mămică. Nu primeşti nimic. Pentru că ai spus asta", a adăugat Tarantino, citat de Agerpres.

"Există consecinţe pentru cuvintele voastre atunci când este vorba despre copiii voştri. Amintiţi-vă că există consecinţe pentru tonul vostru sarcastic despre ceea ce este important pentru ei", a subliniat cineastul.

Mama lui Tarantino, Connie Zastoupil, ar avea în prezent circa 75 de ani. Al doilea soţ al său, Curtis Zastoupil, pe care l-a cunoscut când s-a mutat familia la Los Angeles, ar fi "încurajat" ambiţia lui Tarantino de a face filme.

