Rata sinuciderilor din SUA a crescut cu 10% după moartea lui Robin Williams

Rata sinuciderilor din Statele Unite ale Americii a crescut cu aproape 10% după moartea lui Robin Williams şi a înregistrat creşteri şi mai mari în rândul bărbaţilor şi al persoanelor care şi-au încheiat vieţile într-un mod similar cu actorul, prin sufocare, potrivit unui studiu care a fost publicat miercuri, scrie Reuters, citat de News.ro.

Studiul, publicat în revista ştiinţifică PLOS One, arată că, din august până în decembrie 2014, au fost înregistrate aproximativ 18.690 de cazuri de sinucidere, depăşind cu 9,85% numărul estimat pentru această perioadă de cinci luni.

Robin Williams s-a sinucis în august 2014, la vârsta de 63 de ani. Autorităţile au transmis atunci că actorul a murit sufocat, după ce s-a spânzurat în locuinţa lui din nordul Californiei. În urma autopsiei s-a constatat că Williams suferea de demenţă cu corpi Lewy, care cauzează un declin progresiv al abilităţilor mentale.

Rata sinuciderilor în urma morţii lui Robin Williams a crescut cu 12,9% în rândul bărbaţilor cu vârste cuprinse între 30 şi 44 de ani, iar numărul deceselor prin sufocare a crescut cu 32%.

Deşi studiul nu a putut demonstra o legătură clară între moartea actorului şi creşterea ratei sinuciderilor, autorii acestuia susţin că pare să existe o conexiune.

Acoperirea mediatică intensă a sinuciderii lui Robin Williams „le-ar fi putut oferi imboldul necesar unor persoane care prezentau un risc ridicat de sinucidere” să treacă de la gândurile de suicid la tentativă.

Anterior, cazurile de suicid în rândul celebrităţilor au mai fost puse în legătură cu creşterea ratei sinuciderilor la nivelul populaţiei largi. Însă, potrivit studiului, sinuciderea lui Robin Williams a fost prezentată în detaliu, cazul fiind amplificat prin intermediul reţelelor de socializare.

Potrivit studiului, prin comparaţie, sinuciderea lui Kurt Cobain, solistul trupei Nirvana, din 1994, a avut un impact minim asupra ratei sinuciderilor din oraşul Seattle, unde a decedat artistul, în parte datorită unei mediatizări mai slabe a cazului.

Studiul a fost realizat cu ajutorul unor date furnizate de Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor.

Robin McLaurim Williams s-a născut la 21 iulie 1951, în Chicago, Illinois. A fost actor de televiziune, film şi teatru şi a câştigat un premiu Oscar pentru performanţa din filmul „Good Will Hunting” (1997), precum şi şase Globuri de Aur, două premii Screen Actors Guild şi trei premii Grammy.

Cariera sa în cinematografie a început în 1980, în urma succesului său în serialul de televiziune „Mork & Mindy”, şi a continuat cu filme pentru marele ecran şi în spectacole de comedie, potrivit cinemagia.ro. Serialul de televiziune „Mork & Mindy” a fost un succes şi l-a ajutat pe Robin Williams să devină unul dintre cei mai populari actori de comedie, alături de Richard Pryo şi Billy Crystal, în anii '70 şi '80.

Primul film în care a jucat a fost comedia „Can I Do It 'Till I Need Glasses?” din 1977. Rolul din „Bună dimineaţa, Vietnam/ Good Morning, Vietnam” (1987) i-a adus lui Robin Williams o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Actorul mai fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolul profesorului de engleză din „Cercul poeţilor dispăruţi/ Dead Poets Society” (1989) şi pentru cel al vagabondului din „Regele pescar/ The Fisher King” (1991).

Actorul a primit o distincţie specială din partea National Board of Review pentru rolul său alături de Robert DeNiro din „Revenire la viaţă/ Awakenings” (1990).

La sfârşitul anilor '70, Robin Williams a devenit dependent de cocaină. Actorul a fost internat în martie 2009 din cauza problemelor de inimă. Pe 13 martie 2009 a suferit o operaţie pe cord deschis la Clinca Cleveland, când i-a fost înlocuită valvă aortică.

La 11 august 2014, în jurul orei locale 11.55, Robin Williams a fost găsit inconştient la el acasă, în Tiburon, California, o localitate în apropiere de San Francisco. Moartea sa a fost constatată la ora locală 12.02. Şeriful comitatului Marin a precizat că actorul a fost găsit spânzurat cu o curea şi avea încheietura mâinii crestată. Avea 63 de ani.

Actorul a fost răsplătit cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood.