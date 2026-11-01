Live TV

Video&Foto „Regina Halloween-ului” a șocat din nou. Cum s-a costumat Heidi Klum la petrecerea sa din New York

Data actualizării: Data publicării:
Heidi Klum lights the Empire State Building
Foto: Heidi Klum / Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Unul dintre cele mai elaborate costume de până acum De la viermele uriaș la E.T. și Medusa

Heidi Klum și-a surprins din nou fanii cu un costum spectaculos de Halloween. Supermodelul german, supranumit „Regina Halloween-ului”, a sărbătorit cea de-a 25-a ediție aniversară a petrecerii sale din New York, unde a apărut deghizată într-o mână uriașă, cu încheietura însângerată și propriul cap în centrul palmei. Apariția a fost pregătită cu ajutorul unei echipe specializate în efecte speciale.

Vedeta a sosit la eveniment într-un camion acoperit cu semne roșii de avertizare, fiind ajutată să coboare de mai mulți actori îmbrăcați în costume galbene de protecție.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Costumul elaborat reproducea o mână tăiată, cu degete împodobite cu inele și unghii roșii. Capul supermodelului era poziționat în centrul palmei, iar încheietura avea un aspect însângerat. În interviurile acordate pe covorul roșu, Klum a explicat că ținuta reprezenta o reproducere complexă a propriei mâini.

De această dată, vedeta a apărut fără soțul său, Tom Kaulitz, alături de care a purtat costume asortate în anii precedenți.

Unul dintre cele mai elaborate costume de până acum

Petrecerea aniversară a avut loc la restaurantul Cathédrale din hotelul Moxy East Village, din New York, și a fost organizată în parteneriat cu brandurile Apothic și Butterfinger.

Înaintea evenimentului, Heidi Klum a publicat pe Instagram mai multe indicii despre costumul său, invitându-și urmăritorii să ghicească în ce personaj sau obiect urma să se transforme.

Pentru realizarea ținutei, supermodelul a colaborat din nou cu Mike Marino, specialist în machiaj și efecte speciale, recompensat cu un premiu Emmy pentru contribuția sa la serialul „The Penguin”.

„Costumul din acest an este unul dintre cele mai elaborate costume realizate vreodată. Este foarte dificil de realizat, iar complexitatea sa reprezintă o adevărată provocare”, declara Marino înaintea evenimentului.

De la viermele uriaș la E.T. și Medusa

De-a lungul anilor, petrecerile organizate de Heidi Klum au devenit unele dintre cele mai cunoscute evenimente de Halloween, în special datorită costumelor extravagante ale gazdei.

Printre transformările sale memorabile se numără Medusa, extraterestrul E.T., un păun, Fiona din „Shrek”, Jessica Rabbit și un vierme uriaș, una dintre cele mai mediatizate apariții ale sale.

Supermodelul anticipase încă de la începutul anului că ținuta din 2026 va fi „foarte, foarte sângeroasă” și că se va potrivi cu vinul roșu.

În colaborare cu Apothic Wines, Klum a lansat și o ediție limitată de obiecte de colecție inspirate de pungile de sânge, prezentate inclusiv la petrecerea de Halloween.

Heidi Klum, costumată într-o mână uriașă cu încheietura însângerată, la petrecerea de Halloween din New York, în 2026. Foto: Profimedia
Heidi Klum, costumată într-o mână uriașă cu încheietura însângerată, la petrecerea de Halloween din New York, în 2026. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Heidi Klum, costumată într-o mână uriașă cu încheietura însângerată, la petrecerea de Halloween din New York, în 2026. Foto: Profimedia | Poza 1 din 4
Heidi Klum, costumată într-o mână uriașă cu încheietura însângerată, la petrecerea de Halloween din New York, în 2026. Foto: Profimedia
Heidi Klum, deghizată în Medusa, personaj din mitologia greacă, la petrecerea sa de Halloween din New York, în 2025. Foto: Profimedia | Poza 2 din 4
Heidi Klum, deghizată în Medusa, personaj din mitologia greacă, la petrecerea sa de Halloween din New York, în 2025. Foto: Profimedia
Heidi Klum, transformată în prințesa Fiona din filmul „Shrek”, la petrecerea de Halloween din New York, în 2018. Foto: Profimedia | Poza 3 din 4
Heidi Klum, transformată în prințesa Fiona din filmul „Shrek”, la petrecerea de Halloween din New York, în 2018. Foto: Profimedia
Heidi Klum, costumată în Jessica Rabbit, la petrecerea sa de Halloween din New York, în 2015. Foto: Profimedia | Poza 4 din 4
Heidi Klum, costumată în Jessica Rabbit, la petrecerea sa de Halloween din New York, în 2015. Foto: Profimedia
,

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
euro bani bacnote
1
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe...
Distanță pentru construcții între vecini. Foto Getty Images
2
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de...
guvernul niculesc in parlament inquam george calin
3
Respinsă de Ilie Bolojan, masa organizată de ANCOM pentru o mie de persoane în Qatar a...
profimedia-1147848686
4
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
G20 Foreign Ministers
5
Serghei Lavrov, deranjat de prezența Poloniei la G20. SUA au depus o moțiune ca Varșovia...
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate: ”În sfârșit”. Reacția soției
Digi Sport
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate: ”În sfârșit”. Reacția soției
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Un bărbat din California dat dispărut acum 25 de ani a fost găsit după ce sora lui l-a recunoscut într-un anunț online
Atac armat într-un magazin de Halloween din California. Un mort și șase răniți, dintre care trei în stare gravă
Beneficiile dovleacului. Sursă Foto Getty Images
Dovleacul, simbolul de Halloween cu beneficii pentru vedere, digestie și imunitate. Cum recomandă nutriționiștii să îl consumi
Fred Lebow
Fred Lebow, evreul născut în România care a transformat maratonul de la New York într-un fenomen mondial. Povestea unui copil din Arad
Vladimir Putin și Donald Trump.
Rusia trimite motorină în SUA, după înțelegerea Trump–Putin. Un petrolier cu 40.000 de tone se îndreaptă spre New York
toma cuzin fb
Actorul Toma Cuzin a fost plasat sub control judiciar
Recomandările redacţiei
umbrela ploaie
Cât de mult se strică vremea în următoarele zile și unde va ninge...
Cetățeni ruși
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește...
TIMISOARA - INAUGURARE TERMINAL SCHENGEN - 29 MAR 2024
Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui...
Pete Hegseth Donald Trump
Haos la Pentagon: val de demiteri în conducerea armatei SUA. Donald...
Ultimele știri
Coreea de Nord anunță testarea unor focoase cu submuniție pentru rachete balistice. Când vrea să le introducă în arsenalul armatei
A provocat o singură persoană accidentul feroviar din Spania? Nu ar trebui să fie posibil
Ucraina a lovit rafinăria rusă de la Kstovo. Moscova admite că o „inteprindere industrială” a fost atacată cu drone
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zilele norocoase în noiembrie 2026, pentru fiecare zodie în parte. Cine atrage bani, iubire și vești...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
„Gigi Becali a pus 30.000 euro pe 17 la casino! A cumpărat Steaua de la Viorel Păunescu cu bani împrumutați!”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
France Football a publicat rezultatul complet al votului FANATIK pentru Balonul de Aur! Pe cine a ales...
Adevărul
Merită să cumperi o casă acum? Șerban Trîmbițașu, la emisiunea „Next - Economia Viitorului”, despre prețuri...
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
"Regina Halloween-ului" lovește din nou. Nimeni n-a ghicit costumul uluitor al lui Heidi Klum de anul acesta
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO! La 31 de ani, s-a retras din națională, enervat de decizia selecționerului: ”Șoc”
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre cele mai iubite seriale polițiste, anulat după 20 de sezoane. Actrița care a aflat cu 90 de...
Adevarul
Porcul din gospodărie, între tradiție și faliment: „În următoarele trei săptămâni trebuie să vândă”
Newsweek
De ce au scăzut pensiile celor cu grupe la recalculare? Expert: Noua lege a comis o eroare fundamentală
Digi FM
Mira, apariție incendiară de Halloween. Costumată într-o pisică neagră, a pozat în latex, cu o atitudine de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
De ce câinii din rasa Golden Retriever nu sunt buni pentru pază. Un videoclip viral explică totul
Film Now
A fost criticată pentru siluetă, acum parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, superbă într-o rochie...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...