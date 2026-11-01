Heidi Klum și-a surprins din nou fanii cu un costum spectaculos de Halloween. Supermodelul german, supranumit „Regina Halloween-ului”, a sărbătorit cea de-a 25-a ediție aniversară a petrecerii sale din New York, unde a apărut deghizată într-o mână uriașă, cu încheietura însângerată și propriul cap în centrul palmei. Apariția a fost pregătită cu ajutorul unei echipe specializate în efecte speciale.

Vedeta a sosit la eveniment într-un camion acoperit cu semne roșii de avertizare, fiind ajutată să coboare de mai mulți actori îmbrăcați în costume galbene de protecție.

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Costumul elaborat reproducea o mână tăiată, cu degete împodobite cu inele și unghii roșii. Capul supermodelului era poziționat în centrul palmei, iar încheietura avea un aspect însângerat. În interviurile acordate pe covorul roșu, Klum a explicat că ținuta reprezenta o reproducere complexă a propriei mâini.

De această dată, vedeta a apărut fără soțul său, Tom Kaulitz, alături de care a purtat costume asortate în anii precedenți.

Unul dintre cele mai elaborate costume de până acum

Petrecerea aniversară a avut loc la restaurantul Cathédrale din hotelul Moxy East Village, din New York, și a fost organizată în parteneriat cu brandurile Apothic și Butterfinger.

Înaintea evenimentului, Heidi Klum a publicat pe Instagram mai multe indicii despre costumul său, invitându-și urmăritorii să ghicească în ce personaj sau obiect urma să se transforme.

Pentru realizarea ținutei, supermodelul a colaborat din nou cu Mike Marino, specialist în machiaj și efecte speciale, recompensat cu un premiu Emmy pentru contribuția sa la serialul „The Penguin”.

„Costumul din acest an este unul dintre cele mai elaborate costume realizate vreodată. Este foarte dificil de realizat, iar complexitatea sa reprezintă o adevărată provocare”, declara Marino înaintea evenimentului.

De la viermele uriaș la E.T. și Medusa

De-a lungul anilor, petrecerile organizate de Heidi Klum au devenit unele dintre cele mai cunoscute evenimente de Halloween, în special datorită costumelor extravagante ale gazdei.

Printre transformările sale memorabile se numără Medusa, extraterestrul E.T., un păun, Fiona din „Shrek”, Jessica Rabbit și un vierme uriaș, una dintre cele mai mediatizate apariții ale sale.

Supermodelul anticipase încă de la începutul anului că ținuta din 2026 va fi „foarte, foarte sângeroasă” și că se va potrivi cu vinul roșu.

În colaborare cu Apothic Wines, Klum a lansat și o ediție limitată de obiecte de colecție inspirate de pungile de sânge, prezentate inclusiv la petrecerea de Halloween.

Heidi Klum, costumată într-o mână uriașă cu încheietura însângerată, la petrecerea de Halloween din New York, în 2026. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Editor : Ș.A.