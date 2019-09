Ric Ocasek, solistul trupei The Cars, a murit la 75 de ani

Ric Ocasek, solistul The Cars, trupă pionieră a mişcării new wave, a fost găsit mort duminică în locuinţa sa din Manhattan. Ocasek avea 75 de ani, a anunţat poliţia din New York (NYPD), relatează BBC şi AFP.

NYPD a primit un apel în jurul orei 14:00 (20:00 GMT) în legătură cu "un bărbat găsit inconştient. Decesul a fost pronunţat la faţa locului" şi trupul a fost identificat ca fiind cel al lui Ric Ocasek, a precizat poliţia într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Decesul nu pare a fi unul suspect, a scris cotidianul USA Today.

Cu Ric Ocasek la microfon, The Cars a scos piese precum "You Might Think", "Shake It Up" şi "Drive" în anii '80.

Trupa s-a despărţit şi s-a reformat în 2011, după ce Ric Ocasek a scris piese despre care el a crezut că vor fi mai bine cântate alături de foştii săi parteneri, potrivit USA Today.

The Cars a fost introdusă anul trecut în Rock and Roll Hall of Fame alături de Bon Jovi, The Moody Blues, Dire Straits, Nina Simone şi Sister Rosetta Tharpe.

