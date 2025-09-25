Live TV

Rihanna a născut o fetiță, al treilea copil cu A$AP Rocky. Artista a dezvăluit numele și a publicat primele imagini

photo-collage.png - 2025-09-25T123215.164
Rihanna și A$AP Rocky au o fetiță. Foto. Rihanna via Instagram/ Getty Images

Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară și a născut prima ei fetiță. Rocki Irish Mayers s-a născut pe 13 septembrie, anunțul fiind făcut pe Instagram, unde artista a publicat o fotografie cu bebelușa și o pereche de mănuși de box roz în miniatură. Rihanna și A$AP Rocky mai au împreună doi băieți, Riot și RZA.

Fetița a primit numele de scenă al tatălui, cu o mică diferență de literă. Sarcina Rihannei fusese dezvăluită la Met Gala de anul acesta.

Anunțul nașterii a stârnit entuziasm în rândul fanilor, postarea strângând peste 5 milioane de aprecieri în numai două ore.

Cu câteva săptămâni în urmă, vedeta originară din Barbados, pe numele ei real Robyn Fenty, a sărbătorit și 20 de ani de la lansarea primului său album. Fanii au felicitat-o, dar i-au cerut și un nou proiect muzical. Ultimul ei album, „Anti”, a apărut acum aproape un deceniu, relatează BBC.

Între timp, Rihanna și-a construit un adevărat imperiu în domeniul modei și al frumuseții, lansând brandul de cosmetice Fenty Beauty și o companie de lenjerie. Potrivit Forbes, averea cântăreței în vârstă de 37 de ani depășește un miliard de dolari.

Când și-a anunțat sarcina pe covorul albastru al Met Gala, în mai, artista a purtat o ținută creată special pentru a-i pune în evidență burtica de gravidă.

„Este momentul să arătăm oamenilor ce am pregătit”, a declarat atunci Rihanna.

Artista și-a anunțat și celelalte sarcini cu același fast. În 2023, a dezvăluit că este din nou însărcinată în timpul show-ului de la pauza Super Bowl, purtând un body roșu mulat.

În luna februarie, A$AP Rocky a fost achitat într-un proces în care era acuzat că a tras cu arma asupra unui fost prieten, un proces la care Rihanna și-a adus și cei doi fii.

Editor : Ș.A.

