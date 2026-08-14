Robbie Williams a primit un diagnostic surprinzător la 52 de ani: „Explică atât de multe!"

Robbie Williams a dezvăluit că a fost diagnosticat cu autism – ceea ce, spune el, „explică foarte multe lucruri”. Fostul membru al trupei Take That, care a vorbit anterior despre faptul că suferă de tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) și de sindromul Tourette, a transmis această veste în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate cu ocazia lansării noii sale mărci de îmbrăcăminte, scrie The Independent.

Williams, în vârstă de 52 de ani, a explicat: „Am ADHD și tocmai am aflat că am și un pic de autism, ceea ce, de fapt, îmi place la nebunie, pentru că explică foarte multe lucruri.

Acum este cartea mea salvatoare, iar pentru toate ciudățeniile pe care le fac, spun pur și simplu: «Îmi pare rău, sunt autist».”

Cântărețul piesei „Rock DJ” a vorbit și despre modul în care apelează la activități creative pentru a se ajuta să se concentreze. Conform Daily Mail, el a spus: „Cu ADHD-ul te poți concentra complet și absolut pe ceva 1000 la sută, dar în absolut orice altă privință, pur și simplu nu poți. Întrebați-mi copiii.”

„Ceea ce mă obsedează complet și absolut este să creez imagini și să fac lucruri amuzante. Dacă creez imagini și lucruri amuzante, nu mă gândesc la mine, pentru că creierul meu este incredibil de creativ și poate fi creativ în legătură cu orice lucru din lume care te panichează sau te sperie”, a continuat Williams.

Gândul care îl sperie

„De exemplu, iată cât de nebun sunt: recent, stăteam într-un avion și m-am gândit: «Ce-ar fi dacă aș avea telekinezie și gândurile mele intruzive ar spune avionului să se prăbușească?».

„Așadar, acesta este nivelul de nebunie cu care mă confrunt. Cel mai bine este să-mi antrenez creierul să facă ceva mai bun decât să-mi fac griji că aș avea puteri supranaturale și că aș prăbuși un avion.”

Serviciul Național de Sănătate (NHS) definește autismul ca „o diferență în modul în care se dezvoltă creierul tău, care afectează felul în care percepi și experimentezi lumea”.

Acesta poate influența modul în care o persoană comunică, precum și felul în care gândește, învață și își concentrează atenția asupra lucrurilor. Persoanele cu autism sunt mai predispuse să sufere de afecțiuni precum anxietatea și depresia.

De-a lungul carierei sale, care se întinde pe mai multe decenii, Williams a vorbit adesea deschis despre ADHD-ul său și despre dificultățile legate de sănătatea sa mintală.

Apărând anul trecut în podcastul „I’m ADHD! No You’re Not”, cântărețul a spus: „Sunt un campion olimpic la a-mi ascunde adevărata față, pentru că ceea ce am reușit să fac, chiar și în detrimentul meu, este să par plin de bravadă, să par pompos și îngâmfat și să fac aceste gesturi grandioase, care au funcționat pentru mine, deoarece mi-au pus fața pe afiș și oamenii încă își cumpără bilete.”

„Dar, de fapt, ceea ce se întâmplă este că mă simt exact opusul acestui lucru tot timpul.”

El a dezvăluit, de asemenea, că are adesea gânduri intruzive, explicând: „Zilele trecute, pur și simplu mergeam pe stradă și mi-am dat seama că aceste gânduri intruzive fac parte din sindromul Tourette. Pur și simplu nu ies la suprafață.”

Într-un interviu acordat ziarului The Independent în ianuarie, Williams a vorbit despre problemele sale de sănătate mintală: „Mi-a luat aproape două decenii să trec peste asta, iar acum am ajuns la capătul celălalt și este minunat.”

Editor : M.C