Robbie Williams spune că selfie-urile și interacțiunile cu fanii îi provoacă disconfort: „Interacțiunea socială mă înspăimântă”

Cântăreţul britanic Robbie Williams le-a transmis fanilor că solicitările de selfie-uri și interacțiunile neanunțate îi provoacă „disconfort" şi „anxietate", după ce a fost abordat de mai multe persoane în timpul unui zbor recent în Statele Unite. „De fiecare dată când se apropie un străin, intru în panică.”

Artistul în vârstă de 51 de ani, cunoscut pentru hitul „Let Me Entertain You”, are o istorie bine documentată de depresie și s-a confruntat cu abuzul de droguri și alcool, precum și cu agorafobia, o tulburare care, spune el, l-a ținut adesea blocat acasă, relatează dpa, citată de Agerpres.

Williams a povestit pe Instagram că, în timpul unui zbor intern în SUA, unde nu dormise de mult timp, a fost abordat de un fan care i-a lăsat un „bilet minunat”, lăudându-i documentarul difuzat pe Netflix, care detaliază lupta sa cu celebritatea.

Într-un mesaj lung, Robbie Williams a explicat că i-a spus persoanei respective că o fotografie i-ar provoca „un val de anxietate, pentru că atunci întreaga cabină ar fi început să se întrebe” cine este el.

Ulterior, au urmat și alte solicitări. O altă persoană i-a transmis un bilet, iar un pasager s-a apropiat direct de el și i-a cerut o poză, lucru care, spune Williams, l-a făcut să se simtă „obligat”.

„Fiecare interacţiune – cu străinii sau chiar cu persoane pe care le cunosc bine – mă umple de disconfort”, a mărturisit cântăreţul.

„Îl maschez bine. Dar interacţiunea socială încă mă înspăimântă. Atât de mult încât nu am ieşit în oraş ani de zile. Şi a trebuit să o fac fără droguri sau băutură. Înainte mi se părea imposibil. Acum sunt... ok. Dar încă mă îngrozesc pe dinăuntru. De fiecare dată când se apropie un străin – şi sunt străini – intru în panică”, a adăugat el.

Williams i-a îndemnat pe fani să respecte „demnitatea vieţii private, dorinţele şi nevoile celebrităţilor”, menționând că, în astfel de momente, ar putea fi „la telefon cu mama sa, vorbind despre demenţa sa” sau „gândindu-se la boala Parkinson a tatălui său”.

Artistul este considerat unul dintre cei mai de succes cântăreți britanici, cu 15 albume ajunse pe locul întâi în topurile din Marea Britanie – al doilea după The Beatles.

În 2023, Netflix a lansat documentarul „Robbie Williams”, care surprinde lupta sa cu celebritatea și sănătatea mintală. În același an, a avut premiera și filmul biografic „Better Man”, în care fostul membru al trupei Take That este interpretat de un cimpanzeu generat pe calculator, o alegorie despre presiunea de a fi „maimuța de spectacol”.

„Cele mai revelatoare aspecte sunt tulburările de sănătate mintală, dependenţele, agorafobia, dismorfia corporală, dislexia şi discalculia”, declara Robbie Williams, într-un interviu pentru PA în 2023.

În noiembrie 2024, cântărețul spunea că se simte „minunat”, după mai bine de un deceniu de luptă cu problemele de sănătate mintală.

