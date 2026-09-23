Robert de Niro și Martin Scorsese au primit Legiunea de Onoare din partea președintelui Macron

Preşedintele Emmanuel Macron i-a decorat pe doi giganţi ai cinematografiei americane, Martin Scorsese şi Robert de Niro, marţi, la New York, pentru „angajamentul lor în favoarea cinematografiei şi a conservării acesteia”.

Acesta i-a înmânat insignele de Mare Ofiţer al Legiunii de Onoare regizorului Martin Scorsese, în vârstă de 83 de ani, care se dedică de zeci de ani restaurării patrimoniului cinematografic mondial şi susţinerii cinematografiei independente.

De asemenea, actorul Robert de Niro, în vârstă de 83 de ani, care a colaborat cu Martin Scorsese la zece lungmetraje de referinţă („Taxi Driver”, „Goodfellas”), a fost decorat cu gradul de Ofiţer al Legiunii de Onoare pentru „angajamentul său în favoarea educaţiei vizuale şi a creaţiei audiovizuale independente”.

Leonardo DiCaprio s-a numărat printre invitaţii prezenţi la Villa Albertine, reşedinţa culturală franceză din inima Manhattanului, cu ocazia ceremoniei.

Preşedintele francez, aflat la New York cu ocazia Adunării Generale a Naţiunilor Unite, a găzduit în 7 septembrie, la Saint-Paul-de-Vance (Alpii Maritimi), summitul „Lumière” pentru a sprijini cea de-a şaptea artă, ameninţată de inteligenţa artificială sau de platformele digitale. „Acest summit reprezintă discuţia la nivel mondial de care avem cu toţii nevoie”, scria Martin Scorsese înainte de summit.

Editor : S.S.