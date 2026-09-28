Rod Stewart pune capăt carierei live, de peste 60 de ani. Artistul va organiza un turneu de adio

Legendara vedetă rock Sir Rod Stewart a anunțat oficial că următorul său turneu va fi și ultimul. El se retrage din activitatea de turneu, punând capăt unei cariere live spectaculoase de peste 60 de ani. Artistul în vârstă de 81 de ani va organiza un ultim turneu de adio numit „The Final Encore”, programat să se desfășoare între aprilie și iulie 2027 în Marea Britanie, Irlanda și Europa continentală, scrie The Guardian.

Cântărețul în vârstă de 81 de ani susține turnee încă de la începutul anilor 1960, când a pornit în turneu prin Europa cu o armonică – și a ajuns să fie expulzat din Spania pentru vagabondaj – alături de cântărețul folk Wizz Jones.

Deși nu a exclus posibilitatea unor concerte sporadice în viitor, partea de turnee a carierei sale se apropie de final odată cu „Rod Stewart: The Final Encore”, un turneu în Marea Britanie și Europa care va începe în aprilie 2027.

Decizia vine în urma unor probleme de sănătate recente, inclusiv o intervenție chirurgicală la inimă pentru montarea unui stent coronarian. Într-o declarație emoționantă adresată fanilor, Rod Stewart a precizat: „A sosit momentul să îmi iau rămas bun de la viața pe drumuri. După mai bine de șase decenii, Turneul Final va fi cu siguranță ultimul meu turneu”.

Retragerea vizează doar turneele mari: Artistul nu se retrage definitiv din muzică, ci doar din turneele internaționale epuizante pe termen lung. El intenționează să continue să creeze muzică și să susțină ocazional concerte pentru audiențe restrânse.

Turneul include concerte în Marea Britanie, la Belfast, Glasgow, Birmingham, Manchester și Londra, iar după un turneu european amplu, se va încheia la Hanovra, în Germania, în luna iulie. Promițând „un spectacol pe cinste”, Stewart a declarat: „Cânt muzica pe care o iubesc de la vârsta de 19 ani și am avut privilegiul să o duc în întreaga lume, la voi toți. Mi-a oferit o viață dincolo de orice mi-aș fi putut imagina vreodată și sper că, în schimb, v-am oferit câteva amintiri frumoase. Așadar, aș dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi că ați făcut posibilă această viață extraordinară.” Stewart mai are încă câteva concerte programate în prezent pentru după încheierea turneului, la Red Rocks, Colorado, în septembrie 2027. Acestea sunt date pe care a fost nevoit să le reprogrameze din iunie anul acesta, din cauza unei inflamații a corzilor vocale. Concertele din iunie făceau parte din „One Last Time”, turneul său de adio din SUA. Ulterior, el a întrerupt un concert în Utah pentru a folosi o mască de oxigen după ce aproape a leșinat în timpul spectacolului, apoi a anulat restul turneului după ce a suferit o intervenție cardiacă. Anterior, în cadrul turneului „One Last Time”, în 2025, a fost nevoit să anuleze concerte din cauza gripei, a Covidului și a streptococului, precum și pentru a-și odihni vocea. Părea că spectacolul său din cadrul „segmentului legendelor” de la Glastonbury risca să fie anulat din cauza gripei, dar a dus concertul la bun sfârșit. O recenzie din The Guardian l-a descris ca având „o voce bună, mai ales având în vedere că a anulat concerte… Faptul că, de la bun început, nu a avut niciodată o voce cristalină sau tipic tinerescă îl ajută; trecerea anilor se vede, mai ales, în efortul său de a susține notele lungi.” De asemenea, recenzia l-a descris ca fiind „un artist cu o prezență fizică puternică, care se zvârcolește și se aruncă în toate părțile ca unul dintre Muppets-ii mai înalți”. Stewart este în turneu încă din adolescență. După colaborarea sa în duo cu Jones, a petrecut o perioadă făcând naveta între formații precum Jimmy Powell & the Five Dimensions, Steampacket și Shotgun Express, înainte de a se alătura Jeff Beck Group și, ulterior, Faces. Cariera sa solo a început cu adevărat la sfârșitul anilor 1960, iar Stewart a cunoscut un succes comercial uriaș: după albumul „Every Picture Tells a Story” din 1971, care a ocupat primul loc în topuri, toate cele 29 de albume de studio lansate de atunci, cu excepția unuia, au intrat în Top 10 din Marea Britanie. Cel mai recent, „Swing Fever” din 2024 – o colaborare cu Jools Holland – a ajuns pe locul 1. Deși Stewart s-ar putea retrage din turnee, ar putea foarte bine să lanseze și alte proiecte de studio. El a declarat pentru „Desert Island Discs” că el și fostul său coleg de trupă din Faces, Ronnie Wood, au „piese la care se lucrează încă de pe vremuri, dar ne este greu să ne sincronizăm programele. Când vom avea ocazia să intrăm din nou în studio, vom finaliza aceste piese. Avem deja un repertoriu solid de piese în lucru.” Rod Stewart: Programul complet al turneului „The Final Tour” 23 aprilie 3Arena, Dublin, Irlanda 27 aprilie SSE Arena, Belfast, Marea Britanie 29 aprilie OVO Hydro, Glasgow, Marea Britanie 4 mai Utilita Arena, Birmingham, Marea Britanie 6 mai Co-op Live, Manchester, Marea Britanie 11 mai The O2, Londra, Marea Britanie 28 mai Ziggo Dome, Amsterdam, Olanda 29 mai AFAS Dome, Anvers, Belgia 1 iunie Uber Arena, Berlin, Germania 3 iunie PSD Bank Dome, Düsseldorf, Germania 6 iunie Royal Arena, Copenhaga, Danemarca 9 iunie Veikkaus Arena, Helsinki, Finlanda 11 iunie Dalhalla, Rättvik, Suedia 13 iunie Sverresboro, Trondheim, Norvegia 15 iunie Plenen, Bergen, Norvegia 18 iunie Sportsarena, Budapesta, Ungaria 20 iunie Olympiahalle, München, Germania 22 iunie Pula Arena, Pula, Croația 24 iunie O2 Arena, Praga, Republica Cehă 20 iulie Tauron Arena, Cracovia, Polonia 24 iulie ZAG Arena, Hanovra, Germania

Editor : M.C