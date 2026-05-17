„S-a cântat diferit”. O membră a juriului Eurovision din R. Moldova explică punctajul mic acordat României

O membră a juriului din Republica Moldova pentru Eurovision 2026, jurnalista Victoria Cușnir, a venit cu o explicație privind punctajul mic acordat Reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, după marea finală de la Viena. Cușnir spune că prestațiile concurenților au fost diferite în semifinale, în baza cărora au fost acordate notele, față de finală.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele. Pentru aceste discrepanțe de vot există fix doua soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bun”, a scris Cușnir pe Facebook.

„Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi (vineri, nu sâmbătă, n.r.). Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi”, a explicat ea.

„Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”, a mai spus ea.

Reacția vine după ce jurizarea a produs un scandal uriaș în Republica Moldova. România a primit doar 3 puncte din partea juriului, în timp ce publicul moldovean a acordat punctajul maxim, 12 puncte. Diferența dintre votul juriului și cel al telespectatorilor a provocat reacții puternice online, iar prezentatoarea care a anunțat scorul a spus că a fost „în șoc” când a văzut rezultatele.

Într-o altă postare, ea a explicat că „diferența de vot a juriului și a publicului a fost la mai multe țări”. „Pentru că juriul e invitat să voteze criterii clare: piesă, voce, show, prestație generală. Și finala din acest an la fiecare capitol a oferit concurență destul de bună. Fiecare jurat a decis separat. Cel mai înțelept ar fi ca acest juriu să fie eliminat complet, dacă tot e îndemnat să voteze pe criterii de vecinătate”, a spus Cușnir.

„Nu consider votul meu expresia românofobiei. Am dedicat tare multe emisiuni oamenilor de cultură și culturii românești. Înțeleg ca nu mă face asta mai dragă, dar în mod categoric nu vreau sa se admită măcar gândul că aș purta ură și dispreț României. Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis public sau privat, asta m-a speriat cel mai mult”, a mai scris ea, prezentând lista cu punctajele acordate de juriu.

