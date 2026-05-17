Satoshi, reprezentantul R. Moldova la Eurovision, reacționează în scandalul provocat de votul juriului: „Nu alimentați ura”

Vienna, Austria 20260516. Moldova's Satoshi with "Viva, Moldova!" during Saturday's final of the Eurovision Song Contest 2026 in the Wiener Stadthalle. Photo: Terje Bendiksby / NTB This text is auto translated Credit: NTB/Alamy Live News
Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, a făcut apel la rațiune după scandalul provocat de punctajul mic acordat de juriu Alexandrei Căpitănescu, reprezentanta României.

El subliniază că cele două țări sunt prietene: „Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim, asta reprezintă opinia publică onestă”.

„Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene”, a scris el pe contul său de Instagram.

România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026, deși publicul din țara vecină a oferit, de fapt, 12 puncte. Diferența dintre cele două voturi a surprins-o inclusiv pe prezentatoarea din Republica Moldova care a anunțat rezultatele. Margarita Druță a spus, într-un clip postat pe TikTok, că decizia juriului a șocat-o, mai ales în contextul în care piesa României a fost apreciată de public.

O membră a juriului din Republica Moldova, jurnalista Victoria Cușnir, a venit cu o explicație. Prestațiile concurenților au fost diferite în repetițiile pentru juriu, în baza cărora au fost acordate notele, față de finală, a spus ea.

