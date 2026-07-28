Scandal în industria muzicală: Ariana Grande îi dă în judecată pe hackerii care ar fi vândut online melodii şi fotografii nelansate

Ariana Grande a intentat un proces împotriva unor hackeri pe care îi acuză că i-au furat piese muzicale nelansate, precum şi fotografii şi înregistrări video private, pe care le-au vândut online, informează News.ro.

Grande a depus plângerea luni la un tribunal din Los Angeles. În plângere nu sunt menţionaţi numele hackerilor, aceştia fiind desemnaţi cu denumirea generică „John Doe”. Grande va încerca să îi identifice pe aceştia în cadrul procesului judiciar „pentru a-i trage la răspundere pentru comportamentul lor invaziv şi reprobabil”, se menţionează în plângere.

Conform informaţiilor publicate de Billboard, Hollywood Reporter şi alte surse, se presupune că hackerii au accesat conturile online ale mai multor persoane care colaborează cu Grande, ceea ce a dus la scurgerea a 45 de melodii numai în 2023. Într-unul dintre cazuri, Grande susţine că un hacker s-a dat drept fotograf pentru a-l păcăli pe un angajat să-i trimită imagini cu ea.

Se presupune că au fost furate şi fotografii şi înregistrări video din culisele sesiunilor de înregistrare şi ale videoclipurilor muzicale. Se presupune că aceste materiale au fost vândute pe dark web.

„Această încălcare răuvoitoare a vieţii private a doamnei Grande şi perturbarea carierei sale i-au cauzat un prejudiciu substanţial şi ireparabil ca urmare a acestei încălcări a vieţii private”, se menţionează în plângerea depusă. „Deturnarea şi divulgarea neautorizată a acestor materiale constituie o încălcare a identităţii şi a creativităţii artistice a doamnei Grande, precum şi a relaţiei directe şi sacre care există între ea şi fanii săi. Nici doamna Grande, nici vreo altă personalitate publică sau privată nu ar trebui să fie nevoită să suporte astfel de încălcări comise de aceşti infractori care se ascund în umbră şi provoacă haos tehnologic fără a fi traşi la răspundere”.

După şapte albume care au ajuns toate pe locul 1 sau 2 în topurile din SUA, precum şi după ce a fost nominalizată de 20 de ori la premiile Grammy şi a câştigat de trei ori acest premiu, Grande rămâne una dintre cele mai de succes artiste pop din lume. Single-ul ei, „Hate That I Made You Love Me”, este în prezent a treia cea mai ascultată melodie la nivel global pe Spotify în fiecare zi şi ocupă primul loc în topurile din SUA şi Marea Britanie. Piesa face parte din noul ei album, „Petal”, lansat vineri.

De asemenea, în ultimii ani s-a lansat cu succes şi în actorie, interpretând un rol principal în „Wicked” şi în continuarea acestuia, „Wicked: For Good”, precum şi alături de Robert De Niro şi Ben Stiller în cel mai recent film din seria „Meet the Parents”, „Focker-in-Law”, lansat în noiembrie. În 2027, va apărea alături de colegul său din „Wicked”, Jonathan Bailey, într-o producţie teatrală a musicalului lui Sondheim, „Sunday in the Park with George”, la Barbican din Londra.

În 15 august, ea va începe o serie de 10 concerte la O2 Arena din Londra.

Editor : Ș.A.