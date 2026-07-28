Live TV

Scandal în industria muzicală: Ariana Grande îi dă în judecată pe hackerii care ar fi vândut online melodii şi fotografii nelansate

Data publicării:
profimedia-1051799553
Ariana Grande. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ariana Grande a intentat un proces împotriva unor hackeri pe care îi acuză că i-au furat piese muzicale nelansate, precum şi fotografii şi înregistrări video private, pe care le-au vândut online, informează News.ro.

Grande a depus plângerea luni la un tribunal din Los Angeles. În plângere nu sunt menţionaţi numele hackerilor, aceştia fiind desemnaţi cu denumirea generică „John Doe”. Grande va încerca să îi identifice pe aceştia în cadrul procesului judiciar „pentru a-i trage la răspundere pentru comportamentul lor invaziv şi reprobabil”, se menţionează în plângere.

Conform informaţiilor publicate de Billboard, Hollywood Reporter şi alte surse, se presupune că hackerii au accesat conturile online ale mai multor persoane care colaborează cu Grande, ceea ce a dus la scurgerea a 45 de melodii numai în 2023. Într-unul dintre cazuri, Grande susţine că un hacker s-a dat drept fotograf pentru a-l păcăli pe un angajat să-i trimită imagini cu ea.

Se presupune că au fost furate şi fotografii şi înregistrări video din culisele sesiunilor de înregistrare şi ale videoclipurilor muzicale. Se presupune că aceste materiale au fost vândute pe dark web.

„Această încălcare răuvoitoare a vieţii private a doamnei Grande şi perturbarea carierei sale i-au cauzat un prejudiciu substanţial şi ireparabil ca urmare a acestei încălcări a vieţii private”, se menţionează în plângerea depusă. „Deturnarea şi divulgarea neautorizată a acestor materiale constituie o încălcare a identităţii şi a creativităţii artistice a doamnei Grande, precum şi a relaţiei directe şi sacre care există între ea şi fanii săi. Nici doamna Grande, nici vreo altă personalitate publică sau privată nu ar trebui să fie nevoită să suporte astfel de încălcări comise de aceşti infractori care se ascund în umbră şi provoacă haos tehnologic fără a fi traşi la răspundere”.

După şapte albume care au ajuns toate pe locul 1 sau 2 în topurile din SUA, precum şi după ce a fost nominalizată de 20 de ori la premiile Grammy şi a câştigat de trei ori acest premiu, Grande rămâne una dintre cele mai de succes artiste pop din lume. Single-ul ei, „Hate That I Made You Love Me”, este în prezent a treia cea mai ascultată melodie la nivel global pe Spotify în fiecare zi şi ocupă primul loc în topurile din SUA şi Marea Britanie. Piesa face parte din noul ei album, „Petal”, lansat vineri.

De asemenea, în ultimii ani s-a lansat cu succes şi în actorie, interpretând un rol principal în „Wicked” şi în continuarea acestuia, „Wicked: For Good”, precum şi alături de Robert De Niro şi Ben Stiller în cel mai recent film din seria „Meet the Parents”, „Focker-in-Law”, lansat în noiembrie. În 2027, va apărea alături de colegul său din „Wicked”, Jonathan Bailey, într-o producţie teatrală a musicalului lui Sondheim, „Sunday in the Park with George”, la Barbican din Londra.

În 15 august, ea va începe o serie de 10 concerte la O2 Arena din Londra.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
2026-06-22-9597
4
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Digi Sport
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dnsc
Tentative de fraudă prin sms cu taxe de parcare false. Avertismentul DNSC
sediu ancpi
Datele furate de la Agenţia de Cadastru, scoase la vânzare de hackeri pe internet. Tranzacţiile imobiliare, blocate de trei zile
Hacker care lucrează la computer cu mai multe monitoare
Val de atacuri cibernetice asupra unor instituții din România. DNSC: „Trebuie să pornim mereu de la premisa că putem fi o victimă”
surveillance camera
Rusia a piratat camere video civile de pe rutele logistice din țările NATO, pentru a monitoriza transporturile militare către Ucraina
argentina profimedia-1109863595
CM 2026. „Decizii de arbitraj corupte”, „Argentina nu a câştigat”. Federaţia argentiniană, victimă a unui atac cibernetic
Recomandările redacţiei
cseke attila sustine o conferinta de presa
Cum s-ar putea modifica sporurile din Sănătate și ce alte schimbări...
NATO sign, installed on Izvor Street at the intersection by the Ministry of National Defence building, Bucharest, Romania
România, punct strategic pe harta NATO: o fabrică de la Brașov va fi...
Sorin Grindeanu.
Ce se întâmplă cu negocierile privind formarea noului Guvern? Sorin...
ciocanel justitie
„Nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară”. Judecătoarea care a...
Ultimele știri
Cum răspunde Guvernul după ce PSD a atacat în instanță 12 decizii ale Cabinetului interimar: Miza este de un miliard de euro din PNRR
Ideologul lui Putin cere trimiterea pe front a elitelor ruse ca să lupte în „războiul sfânt care ar putea duce la sfârșitul lumii”
Liderul UDMR îndeamnă liderii politici să pună „picioarele în găleata cu apă rece”: August e după colț și nu avem guvern. Ce așteptăm?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jason Statham, sărbătorit pe iaht de iubită și copii. Timp superb în familie: "Numărul unu. Omul de acțiune...
Cancan
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
Gigi Becali, tun de 15 milioane de euro înaintea returului cu Auda. Ce mega-afacere a încheiat patronul FCSB
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Șoc la clubul din SuperLiga: a dat afară două dintre vedetele sezonului trecut!
Adevărul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele...
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Pro FM
Ce crede Elizabeth Hurley despre Miley Cyrus. Actrița trăiește o poveste de dragoste cu tatăl artistei, Billy...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Adevărul din spatele dronelor doborâte. Cine alimentează teoriile conspirației și de ce sunt crezute
Newsweek
Vești rele. Graficul care arată când ar putea crește vârsta de pensionare. Vor fi 1.000.000 de noi pensionari
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Pământul nu mai poate ține pasul cu modul în care folosim resursele". Omenirea a depășit deja limitele pe...
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”