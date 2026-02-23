Live TV

Scandal la Bafta după ce un invitat cu sindromul Tourette a strigat termeni rasiști când pe scenă erau actori de culoare

Michael B Jordan și Delroy Lindo
Michael B Jordan și Delroy Lindo. Foto: Profimedia

O dezbatere aprinsă a izbucnit în rândul participanților la Premiile BAFTA după ce John Davidson, activist pentru sindromul Tourette, a fost auzit îstrigând pe tot parcursul spectacolului termeni rasiști.

Davidson este sursa de inspirație din spatele filmului nominalizat la BAFTA, I Swear. Robert Aramayo, care l-a interpretat pe scoțianul din filmul foarte apreciat al lui Kirk Jones, a câștigat duminică seara premiul BAFTA pentru cel mai bun actor, devansându-i pe Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet, Ethan Hawke și Michael B. Jordan.

Filmul urmărește lupta unui bărbat care crește cu sindromul Tourette, o afecțiune caracterizată prin mișcări sau sunete bruște, involuntare și repetitive. Acestea sunt cunoscute sub numele de ticuri și se manifestă adesea sub formă de izbucniri, cum ar fi înjurături zgomotoase, care au avut loc de numeroase ori în primele 20 de minute ale ceremoniei BAFTA, când Davidson a strigat „Plictisitor!” în timp ce oaspeții erau informați despre unele reguli de comportament înainte de începerea spectacolului, și „Prostii!” când oamenii au fost rugați să nu înjure.

El a exclamat, de asemenea, „Taci dracului din gură” în timp ce președinta BAFTA, Sara Putt, ținea discursul introductiv și, mai târziu, a provocat exclamații când a rostit cuvântul cu „n” (nr. „nigger”) în timp ce Michael B. Jordan și Delroy Lindo prezentau premiul pentru cele mai bune efecte vizuale filmului Avatar: Fire and Ash.

În ton cu atmosfera festivă a serii, Cumming și-a întrerupt prezentarea de mai multe ori pe parcursul spectacolului pentru a reaminti telespectatorilor: „Poate ați observat un limbaj puternic în fundal. Acest lucru poate face parte din modul în care sindromul Tourette se manifestă la unele persoane, deoarece filmul explorează această experiență”, a spus el, referindu-se la I Swear. „Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru că ați contribuit la crearea unui spațiu respectuos pentru toată lumea.”

După ce Davidson a părăsit ceremonia de la Royal Festival Hall din Londra după aproximativ 25 de minute de la începerea evenimentului – ceea ce, potrivit The Hollywood Reporter, a fost din proprie inițiativă și nu la cererea BAFTA – Cumming a spus din nou: „Sindromul Tourette este o dizabilitate, iar ticurile pe care le-ați auzit în această seară sunt involuntare, ceea ce înseamnă că persoana care suferă de sindromul Tourette nu are control asupra limbajului său. Ne cerem scuze dacă v-ați simțit ofensați în această seară.”

Oaspeții au fost, de asemenea, informați înainte de începerea ceremoniei de decernare a premiilor că ar putea auzi ocazional ticurile lui Davidson. Un manager de sală l-a întâmpinat, spunând: „John are sindromul Tourette, așa că vă rugăm să fiți conștienți că s-ar putea să auziți unele zgomote sau mișcări involuntare în timpul ceremoniei.”

Scandalul asupra acestor momente a continuat după ce Jamie Foxx și Wendell Pierce și-au exprimat consternarea față de incident.

Foxx califică strigătele activistului John Davidson, care suferă de sindromul Tourette, la ceremonia de decernare a premiilor cinematografice drept „inacceptabile”, în timp ce scenograful filmului „Sinners” critică scuzele „deșarte” ale Bafta

Foxx a comentat sub o postare despre incident pe rețelele de socializare, spunând: „Inacceptabil” și „Nu, a vorbit serios”. Jurnalista Jemele Hill a spus pe rețelele de socializare: „Oamenii de culoare ar trebui să accepte să fie tratați cu lipsă de respect și dezumanizați, pentru ca ceilalți să nu se simtă prost”, iar actorul Wendell Pierce a spus: „Este revoltător că prima reacție nu a fost o scuză completă și sinceră adresată lui Delroy Lindo și Michael B Jordan. Insulta adusă lor are prioritate. Nu contează motivul pentru care s-a folosit expresia rasistă”.

TS este o tulburare de control motor caracterizată prin ticuri musculare și vocale, aproximativ 10-20% dintre persoanele cu această afecțiune fiind afectate de înjurături involuntare și zgomotoase, cunoscute sub numele de coprolalie.

