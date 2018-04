Scrisoarea lui Tupac către Madonna dezvăluie motivul despărțirii celor doi: "Simt că aş dezamăgi"

Justiţia americană a respins cererea Madonnei de a retrage de la licitaţie o scrisoare care i-a fost trimisă în 1995 de rapperul Tupac Shakur, în care acesta vorbea despre despărţirea lor.



Scrisoarea a fost iniţial pusă în vânzare de casa de licitaţii Gotta Have Rock and Roll, în numele lui Darlene Lutz, o fostă prietenă a Madonnei, care ar fi recuperat-o în timpul unei mutări a cântăreţei, fără ştirea acesteia.



În scrisoarea din ianuarie 1995, redactată de Tupac din închisoare, acesta îi mărturiseşte Madonnei, cu care a avut o relaţie rămasă mult timp secretă, că a părăsit-o în principal pentru că era albă, scrie Agerpres.



"Pentru tine faptul că eşti văzută cu un negru nu îţi afectează cariera, eventual te face să pari mai deschisă şi pasionantă", îi scrie rapperul.



"Pentru mine însă (...) simt că aş dezamăgi jumătate dintre oamenii care m-au ajutat să devin persoana care credeam că sunt", adaugă Tupac.



La sfârşitul lunii iulie, judecătorul Gerald Lebovits de la Curtea Supremă a statului New York a suspendat vânzarea ca măsură de precauţie, înainte de judecarea cazului, însă într-o decizie luată joi acelaşi magistrat a respins solicitarea formulată de Madonna Ciccone.



El a afirmat validitatea unui acord amiabil încheiat în 2004 între Madonna şi Darlene Lutz, care prevedea ca artista să renunţe la orice recurs împotriva fostei sale prietene pentru a-şi recupera obiectele personale. Din punct de vedere tehnic, un recurs era posibil în trei ani de la încheierea acordului, însă această posibilitate este acum prescrisă.



Timp de 20 de ani, relaţia dintre Madonna şi Tupac a rămas secretă, înainte ca artista să vorbească deschis despre acest subiect în 2015.



Tupac a fost ucis în 1996 la vârsta de 25 de ani, alimentând numeroase teorii ale conspiraţiei. La momentul decesului, rapperul era logodit cu creatoarea de modă americană Kidada Jones.