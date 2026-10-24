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Video Sebastian Stan și Renate Reinsve au degustat mici, amandine și delicatese norvegiene. Ce preparate i-au cucerit pe cei doi actori

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Sebastian Stan și Renate Reinsve
Actorii Renate Reinsve și Sebastian Stan. Sursa foto: Profimedia Images
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Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve, protagoniștii filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, au participat la o degustare inedită de preparate tradiționale din România și Norvegia. De la mici cu muștar și amandine la brânză brună și hering marinat, cei doi au făcut schimb de specialități culinare, au glumit și și-au ales preparatele preferate, într-un interviu plin de umor.

„Doamne-ajută!”, așa începe întâlnirea culinară dintre Sebastian Stan și Renate Reinsve. Actorul româno-american îi explică apoi colegei sale ce înseamnă expresia în engleză: „God help us”.

Cei doi actori, care joacă împreună în filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, au acceptat o provocare gastronomică: fiecare să îi prezinte celuilalt câteva preparate reprezentative pentru țara sa.

Sebastian Stan a adus la masă mici cu muștar și amandină, în timp ce Renate Reinsve a ales două specialități norvegiene: celebra brânză brună, cunoscută sub numele de brunost, și heringul marinat.

La degustarea preparatelor românești, Sebastian Stan îi recomandă colegei sale să încerce micii cu muștar. Renate Reinsve, care mărturisește că nu crede că a mai gustat acest preparat, este plăcut surprinsă de combinație. „Cred că acesta câștigă, de fapt. Gusturile se potrivesc foarte bine. Un cârnat bun”, spune actrița, referindu-se la preparatul românesc.

Nici amandina nu lipsește din selecția lui Sebastian Stan. Prăjitura cu ciocolată, cremă și sirop atrage atenția. „Trebuia să o mâncăm la sfârșit. Are mult alcool”.

La rândul său, Renate Reinsve îi prezintă actorului una dintre cele mai cunoscute specialități norvegiene, brunost, o brânză brună cu gust dulceag, apropiat de caramel. Reacția lui Sebastian Stan este imediată: „Este fenomenală!”.

Actorul spune că îi place foarte mult preparatul, chiar dacă gustul este neobișnuit pentru el. „Este ciudată, dar mă face fericit”, mărturisește Sebastian Stan, spre amuzamentul colegei sale.

Discuția ajunge și la mesele tradiționale de sărbători. Renate Reinsve povestește că familia sa provine de pe coasta de vest a Norvegiei, dar locuiește în apropiere de Oslo. De Crăciun, în familia ei se consumă carne de miel sărată, servită cu cartofi și sos. Sebastian Stan găsește imediat un punct comun între cele două bucătării: și în România se consumă carne de miel de sărbători, inclusiv alături de varză.

La finalul provocării, fiecare își alege preparatul preferat din bucătăria celuilalt. Sebastian Stan rămâne impresionat de brânza brună norvegiană, în timp ce Renate Reinsve preferă micii cu muștar. Videoclipul integral poate fi urmărit AICI

Cei doi actori sunt protagoniștii filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, o dramă care explorează diferențele culturale, relațiile de familie și tensiunile dintre valorile personale și normele societății.

Sebastian Stan interpretează rolul unui tată român stabilit în Norvegia, alături de soția sa, interpretată de Renate Reinsve. Povestea urmărește dificultățile prin care trece familia în relația cu autoritățile norvegiene și diferențele de mentalitate dintre cele două culturi.

Pentru Sebastian Stan, proiectul a reprezentat și o reconectare cu originile sale românești, actorul vorbind în mai multe interviuri despre experiența de a lucra cu o echipă din România și de a interpreta un personaj în limba maternă.

Citește și „Fjord”, filmul care te invită să-ți analizezi empatia și deschiderea. Cristian Mungiu, în NYT: „Există oameni care gândesc diferit”

Editor : M.I.

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