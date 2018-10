Selma Blair a anunțat că suferă de scleroză multiplă: „Uneori cad. Scap lucruri din mână”

Actrița Selma Blair a anunțat că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă. Vedeta în vârstă de 46 de ani a făcut anunțul într-o postare pe Instagram și a dezvăluit că a primit diagnosticul în luna august, dar că primele simptome au apărut cu ani în urmă, relatează BBC News.

„Am dizabilități. Uneori cad. Scap lucruri din mână. Memoria mea e tulbure. Iar partea stângă a corpului meu cere indicații de la un GPS stricat. De când am fost diagnosticată, pe 16 august, m-am bucurat de sprijinul prietenilor și familiei [...] Dacă mă vedeți scăpând lucruri pe stradă, simțiți-vă liberi să mă ajutați. Mie îmi poate lua o zi întreagă. Am avut simptome de ani de zile, dar nu le-am luat niciodată în serios până când am căzut în fața medicului din cauza a ce credeam eu că este un nerv mai sensibil. Probabil că am această boală de mai bine de 15 ani. Și sunt ușurată că măcar acum știu”, a scris Selma Blair.

Nu există tratament pentru scleroza multiplă, însă există medicamente care pot ameliora simptomele. Tratamentele includ medicamente pentru ameliorarea durerilor și reducerea inflamației nervilor, terapie fizică pentru a reduce rigiditatea musculară.

După ce Selma Blair a dezvăluit că suferă de scleroză multiplă, sute de persoane care trăiesc cu această boală și-au exprimat sprijinul pentru actriță, în postări pe Twitter, Facebook sau Instagram.

