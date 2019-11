Soţia lui Robbie Williams nu îl lasă pe artist să se bată în ring cu Liam Gallagher

Soţia lui Robbie Williams a făcut knockout planurile cântăreţului britanic de a-şi regla în ringul de box conflictul cu Liam Gallagher, fost component al trupei Oasis, relatează Agerpres.

Robbie Williams, în vârstă de 45 de ani, a dezvăluit că a apelat la organizatorul de competiţii de box Eddie Hearn pentru un potenţial meci între el şi Gallagher, în vârstă de 47 de ani.

Între cei doi există unul dintre cele mai faimoase conflicte de pe scena muzicii pop britanice, datând din perioada anilor '90.

Însă, soţia lui Robbie Williams, Ayda, a respins planurile artistului.

„Cred că este jenant. Ai 45 de ani, omule. Aveţi de gând să intraţi în ring şi să vă pocniţi?”, a declarat ea în cadrul podcast-ului cuplului 'At Home With The Williamses'.

„În primul rând, niciunul dintre voi nu este în formă maximă. Îmi pare rău s-o spun, dar nu aveţi douăzeci de ani”, a adăugat Ayda Field, în vârstă de 40 de ani, care s-a căsătorit cu Robbie Williams în 2010.

„Spatele o să-ţi cedeze, la fel şi genunchii. Va trebui să te aduc înapoi din morţi după asta. Nu înţeleg”, a continuat soţia cântăreţului.

„Am de gând să alung ura astfel încât să nu mai simţi nicio nevoie, până la punctul în care ai putea chiar să-i trimiţi lui Liam Gallagher o felicitare de Crăciun”, a mai spus ea.

Tată a trei copii, Williams a părut să accepte faptul că nu ar trebui să meargă mai departe cu acest plan. „Este sezonul festiv al dăruirii şi bucuriei oferite tuturor oamenilor, chiar şi lui Liam Gallagher”, a spus vedeta.

