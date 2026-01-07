Live TV

Soțul actriței Brigitte Bardot dezvăluie cauza morții acesteia. „A rezistat foarte bine celor două operaţii”

Data publicării:
profimedia-1061970047
Brigitte Bardot. Foto: Profimedia

Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. A fost internată de mai multe ori în spital.

„A rezistat foarte bine celor două operaţii suferite pentru tratarea cancerului care i-a cauzat moartea. Dar voia neapărat să se întoarcă la La Madrague. Şi acolo era mai complicat, mai ales din cauza durerilor de spate care nu treceau şi o epuizau”, a spus d'Ormale.

Credinţa şi energia lui Bardot s-au erodat pe măsură ce reabilitarea ei devenea mai dificilă.

În dimineaţa zilei de 28 decembrie. „o plenitudine, o linişte s-au aşternut pe chipul ei. Şi a redevenit extrem de frumoasă, ca în tinereţe. Nu ai fi crezut că are 91 de ani”, spune soţul ei, care o cunoscuse în 1992 la o cină, potrivit News.ro.

El a descris cu emoţie ultimele luni din viaţa lui Bardot, „cu care era totul sau nimic”. La televizor, ea urmărea nemulţumirea crescătorilor de animale faţă de răspunsurile date la problema dermatitei nodulare. Pe noptiera ei se aflau romanul „Belle Greene” al Alexandrei Lapierre şi o carte sub forma unei declaraţii de dragoste pentru copaci, semnată de Peter Wohlleben.

D'Ormale nu ştie încă dacă La Madrague, casa în care Bardot locuia din 1958, va putea deveni un muzeu.

Între timp, personalităţi şi fani s-au adunat miercuri la Saint-Tropez pentru un ultim omagiu, pe care actrița și l-a dorit „fără fast” şi în mare parte privat.

„Brigitte îşi dorea o înmormântare simplă. Deşi, în jurul ei, nimic nu a fost vreodată cu adevărat simplu”, susţine Bernard d'Ormale.

Editor : M.B.

