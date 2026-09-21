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Stallone povestește cum a refuzat funcţia de „ambasador special" al lui Trump la Hollywood: „Am spus: mulţumesc şi la revedere”

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Sylvester Stallone la deschiderea expoziției de picturi.
Sylvester Stallone. Foto: Profimedia
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Deşi Sylvester Stallone deţine titlul de ambasador special" la Hollywood, ce i-a fost atribuit de Donald Trump, la aproape doi ani după numirea sa, protagonistul francizei cinematografice Rocky" a dezvăluit că nu a acceptat în mod explicit acest rol, informează revista Variety, citată de Agerpres.

„Ei bine, pur şi simplu s-a întâmplat", a declarat actorul într-un interviu acordat recent pentru publicaţia The Sunday Times.

„Mă uitam la televizor într-o seară şi am auzit: 'Aşadar, Stallone, Mel Gibson şi Jon Voight vor fi...'. Iar eu am reacţionat imediat: 'Poftim? Cum adică? Serios?'. Pentru că, dacă m-ar fi întrebat de la început, aş fi spus că aşa ceva nu era posibil", a adăugat el.

Starul hollywoodian a continuat să vorbească deschis despre rezervele sale legate de acea numire şi despre ezitările pe care le-a avut: Da, pentru că Hollywood-ul funcţionează, cred eu, ca nişte state feudale. Fiecare are micul său regat. Nu poţi să te duci acolo şi să le spui celor şase mari studiouri cum să-şi facă treaba. Iar eu, Mel Gibson şi Jon Voight suntem genul de oameni care îşi văd de treaba lor".

Sylvester Stallone şi-a amintit şi de faptul că i-a spus lui Donald Trump că acea numire nu va funcţiona": Am spus: mulţumesc şi la revedere, pentru că e imposibil. Hollywood-ul funcţionează şi va evolua. Este o lume a marilor corporaţii, iar oamenii din corporaţii nu ar fi vrut să mă audă vorbindu-le despre finanţe".

Stallone, Gibson şi Voight au fost anunţaţi pentru prima dată drept ambasadori speciali" de către actualul preşedinte american în ianuarie 2025, când acesta a publicat următorul mesaj pe reţeaua sa de socializare, Truth Social: Am onoarea să-i anunţ pe Jon Voight, Mel Gibson şi Sylvester Stallone drept ambasadori speciali pentru un loc măreţ, dar aflat în mare dificultate: Hollywood, California. Ei vor acţiona ca trimişi speciali ai mei cu scopul de a face Hollywood-ul, care a pierdut multe afaceri în ultimii patru ani în favoarea ţărilor străine, să devină mai mare, mai bun şi mai puternic ca niciodată! Aceşti trei oameni extrem de talentaţi vor fi ochii şi urechile mele, iar eu voi pune în practică ceea ce îmi sugerează ei. Va fi, din nou - la fel ca Statele Unite ale Americii înseşi - Epoca de Aur a Hollywood-ului!".

În pofida reticenţei iniţiale a lui Stallone faţă de acea numire, actorul vorbeşte în continuare cu multă apreciere despre Donald Trump. În cadrul aceluiaşi interviu, Sylvester Stallone a menţionat că l-a prezentat pe preşedintele SUA ca pe un personaj de legendă" în timpul unei petreceri la Mar-a-Lago. Nimeni din lume nu ar fi putut reuşi ceea ce a reuşit el, aşa că am foarte multă admiraţie faţă de el", a adăugat starul hollywoodian.

Editor : M.B.

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