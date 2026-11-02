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Steve Ellis, solistul trupei Love Affair şi interpretul piesei „Everlasting Love”, a murit la 76 de ani

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Love Affair
Steve Ellis. Foto: GettyImages
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Steve Ellis, solistul trupei Love Affair, cunoscut pentru interpretarea unui cover al piesei "Everlasting Love", a încetat din viaţă la vârsta de 76 de ani.

Muzicianul britanic a fost solistul vocal al grupului Love Affair, trupă de pop şi rock progresiv înfiinţată în 1966, care a reuşit să ajungă pe primul loc în topul single-urilor din Regatul Unit, în anul următor, cu piesa "Everlasting Love", relatează DPA, citată de Agerpres.

Un comunicat de presă publicat pe contul oficial de Facebook al artistului precizează faptul că Steve Ellise a decedat în urma unor complicaţii medicale asociate cu o boală cronică.

„Dragi prieteni, cu inima grea vă împărtăşim vestea morţii lui Steve. După complicaţii cauzate de o boală cronică, Steve a părăsit împăcat această lume, în seara zilei de 30 octombrie 2026, în prezenţa celor dragi. Vă rugăm să lăsaţi gânduri, amintiri sau mesaje de condoleanţe pentru familie în secţiunea de comentarii de mai jos. Everlasting Love (Iubire veşnică)", se afirmă în acel comunicat online.

Muzicianul Paul Weller - cunoscut în special în calitate de chitarist, solist principal şi compozitor al trupei rock The Jam - i-a adus şi el un ultim omagiu lui Steve Ellis.

„Dragul nostru prieten Steve Ellis s-a stins din viaţă săptămâna trecută. Dumnezeu să te binecuvânteze, Stevie. Drum bun şi, cu siguranţă, Everlasting Love (iubire veşnică)", a scris Paul Weller într-un mesaj publicat pe Facebook.

Muzicianul de blues Norman Beaker i-a adus şi el un ultim omagiu pe reţelele de socializare: "Foarte trist să aflu că Steve Ellis, solistul trupei Love Affair, interpretul hitului 'Everlasting Love' şi al multor altora, a murit. A fost un prieten bun şi avea o voce minunată. Am interpretat recent un cântec pe noul său album - unul dintre cântecele mele, 'She Heals My Soul'. A fost o legendă a mişcării 'mod', un caracter minunat, ne va lipsi foarte mult".

Steve Ellis şi-a înfiinţat propria trupă, Soul Survivors, pe când avea vârsta de 15 ani. Aceasta s-a transformat apoi în trupa Love Affair, care îi mai avea în componenţă pe Rex Brayley, Mick Jackson, Lynton Guest şi Maurice Bacon.

La începutul anului 1967, Love Affair a lansat primele sale două cântece, inclusiv un cover după "Everlasting Love" - un single care fusese înregistrat iniţial de Robert Knight -, care a ajutat formaţia să ajungă pe primul loc în topul single-urilor din Regatul Unit (UK Singles Chart).

De atunci, acest cântec a apărut în filme precum "Bridget Jones: The Edge of Rason" şi "Belfast", regizat de Kenneth Branagh, în cel din urmă fiind interpretat de actorul Jamie Dornan.

Alte piese notabile ale trupei Love Affair au fost "A Day Without Love", "Rainbow Valley" şi "Bringing On Back The Good Times".

Steve Ellis a părăsit această formaţie în 1969 pentru a-şi construi o carieră solo, însă a făcut ulterior parte şi din alte trupe, precum Widowmaker şi Ellis.

Editor : M.B.

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