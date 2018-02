Tatăl lui Beyonce spune că artista nu ar fi avut succes dacă ar fi avut pielea mai închisă

Matthew Knowles, tatăl lui Beyonce şi fostul său manager, a declarat că este posibil ca vedeta pop să nu fi avut la fel de mult succes dacă ar fi avut pielea mai închisă la culoare, relatează marţi Press Association.

Foto: Gulliver/Getty Images

Knowles, care a scris o carte despre propriile sale experienţe cu rasismul, a declarat că artiştii de culoare au şanse mai mari să aibă succes dacă au pielea mai deschisă la culoare. El a recunoscut că a fost obligat să gândească că pielea mai deschisă la culoare este mai apreciată pe vremea când era copil în Alabama, în sudul SUA.



Tatăl lui Beyonce, care este lector universitar, a declarat pentru revista Ebony că a observat că există anumite modele de succes bazate pe culoarea pielii, atunci când a intrat în industria muzicală. "Îmi provoc studenţii de la universitatea Southern Texas să se gândească la acest lucru", a spus el.



"Când vine vorba despre femei de culoare, care dintre ele sunt difuzate la posturile de radio pop? Mariah Carey, Rihanna, solista hip-hop Nicki Minaj, fetele mele Beyonce şi Solange, şi ce au ele în comun?", a spus el. Iar când jurnalistul i-a răspuns că toate au pielea mai deschisă la culoare, a întrebat: "Credeţi că acest lucru este întâmplător?"



Tatăl lui Beyonce a povestit că mama lui folosea insulte rasiste la adresa femeilor cu pielea închisă la culoare şi că l-a încurajat să se întâlnească cu femei albe. Astfel, el a crezut că mama lui Beyonce, Tina, era albă atunci când a cunoscut-o.



"În sudul conservator în anii '50, '60 şi '70 nuanţa pielii tale negre era considerată importantă. Aşa că, din nefericire, am crescut auzind acest mesaj. Scriu în cartea mea despre faptul că am mers la un psiholog şi am dezvăluit că aveam legături în principal cu femei albe sau cu femei negre cu tenul atât de deschis încât păreau albe. De fapt am crezut, atunci când am cunoscut-o pe Tina, fosta mea soţie, că era albă. Mai târziu am aflat că de fapt nu era, dar era împăcată cu ideea că este de culoare", a mărturisit bărbatul, citat de Agerpres.



"Am fost condiţionat să gândesc astfel din copilărie. Această furie care se manifesta în planul erotismului era de fapt furia mea de bărbat negru care vedea, subconştient, femeile albe ca pe o cale de răzbunare. Sunt mulţi bărbaţi care nu sunt conştienţi de acest lucru", a adăugat el.



Matthew Knowles a fost managerul primei trupe a lui Beyonce, Girls Tyme, care a devenit mai târziu Destiny's Child. El a fost de asemenea managerul ambelor sale fiice, până în 2011.