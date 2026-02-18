Taylor Swift, în fruntea topului mondial de vânzări muzicale pe anul 2025. Top 10 cei mai bine vânduți artiști

Megastarul american Taylor Swift a ocupat primul loc în topul de vânzări muzicale globale în 2025, pentru al patrulea an consecutiv şi pentru a şasea oară în cariera sa, a anunţat miercuri Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI), organizaţie cu sediul la Londra, transmite AFP.

Acest premiu prestigios recunoaşte artistul cu cele mai mari vânzări de albume şi single-uri - digitale, fizice şi streaming - pe parcursul anului, scrie Agerpres.

Cifrele totale de vânzări pentru fiecare artist nu au fost dezvăluite.

Interpreta în vârstă de 36 de ani a piesei „Shake It Off” a depăşit grupul K-pop Stray Kids, care a atins cea mai înaltă poziţie în clasament de până acum şi se află în top cinci global pentru al treilea an consecutiv. În urma lor se află superstarul rap canadian Drake.

Taylor Swift a primit acest premiu după lansarea în octombrie a celui de-al 12-lea album al său, „The Life of a Showgirl”, care a înregistrat cea mai bună săptămână de debut a anului şi cea mai bună săptămână de debut din întreaga carieră a solistei.

Povestea de dragoste dintre Taylor Swift şi jucătorul de fotbal american Travis Kelce, cu care s-a logodit oficial în această vară, joacă un rol semnificativ în acordarea premiului.

Anul 2025 marchează şi lansarea documentarului său în şase părţi, „The End of an Era”, care oferă o perspectivă din culisele turneului său mondial de amploare.

Faptul că vedeta americană a ajuns în fruntea clasamentelor pentru a şasea oară în carieră este „o realizare istorică”, a declarat Victoria Oakley, CEO al federaţiei, în comunicatul de presă.

Senzaţia pop actuală, cântăreţul portorican Bad Bunny, care a cântat la spectacolul din pauza Super Bowl şi a triumfat recent la Premiile Grammy, se clasează pe locul cinci, în faţa rapperului american Kendrick Lamar.

Top artiști cu cele mai bune vânzări în 2025:

1. Taylor Swift

2. Stray Kids

3. Drake

4. The Weeknd

5. Bad Bunny

6. Kendrick Lamar

7. Morgan Wallen

8. Sabrina Carpenter

9. Billie Eilish

10. Lady Gaga

Editor : Sebastian Eduard