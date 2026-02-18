Live TV

Taylor Swift, în fruntea topului mondial de vânzări muzicale pe anul 2025. Top 10 cei mai bine vânduți artiști

Data actualizării: Data publicării:
Taylor Swift
Foto: Profimedia
Din articol
Top artiști cu cele mai bune vânzări în 2025:

Megastarul american Taylor Swift a ocupat primul loc în topul de vânzări muzicale globale în 2025, pentru al patrulea an consecutiv şi pentru a şasea oară în cariera sa, a anunţat miercuri Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI), organizaţie cu sediul la Londra, transmite AFP.

Acest premiu prestigios recunoaşte artistul cu cele mai mari vânzări de albume şi single-uri - digitale, fizice şi streaming - pe parcursul anului, scrie Agerpres.

Cifrele totale de vânzări pentru fiecare artist nu au fost dezvăluite.

Interpreta în vârstă de 36 de ani a piesei „Shake It Off” a depăşit grupul K-pop Stray Kids, care a atins cea mai înaltă poziţie în clasament de până acum şi se află în top cinci global pentru al treilea an consecutiv. În urma lor se află superstarul rap canadian Drake.

Taylor Swift a primit acest premiu după lansarea în octombrie a celui de-al 12-lea album al său, „The Life of a Showgirl”, care a înregistrat cea mai bună săptămână de debut a anului şi cea mai bună săptămână de debut din întreaga carieră a solistei.

Povestea de dragoste dintre Taylor Swift şi jucătorul de fotbal american Travis Kelce, cu care s-a logodit oficial în această vară, joacă un rol semnificativ în acordarea premiului.

Anul 2025 marchează şi lansarea documentarului său în şase părţi, „The End of an Era”, care oferă o perspectivă din culisele turneului său mondial de amploare.

Faptul că vedeta americană a ajuns în fruntea clasamentelor pentru a şasea oară în carieră este „o realizare istorică”, a declarat Victoria Oakley, CEO al federaţiei, în comunicatul de presă.

Senzaţia pop actuală, cântăreţul portorican Bad Bunny, care a cântat la spectacolul din pauza Super Bowl şi a triumfat recent la Premiile Grammy, se clasează pe locul cinci, în faţa rapperului american Kendrick Lamar.

Top artiști cu cele mai bune vânzări în 2025:

1. Taylor Swift

2. Stray Kids

3. Drake

4. The Weeknd

5. Bad Bunny

6. Kendrick Lamar

7. Morgan Wallen

8. Sabrina Carpenter

9. Billie Eilish

10. Lady Gaga

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
3
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
putin
4
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron conduce topul politicienilor străini în Cehia. Ce loc ocupă Putin și Trump, care au procentaje apropiate
putin rade
Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american. Zelenski este pe prima poziție. Pe ce loc se află Vladimir Putin
Hacker
Hackerii care au piratat catalogul Spotify au postat online 2,8 milioane de melodii. Unde au fost publicate piesele
Ukrainian Soldiers Prepare To Defend Territory Against Russian Separatists
Ucraina rămâne cel mai mare cumpărător de arme germane. Ce state NATO se află pe următoarele locuri
VW EV
O nouă lovitură pentru Elon Musk: VW a vândut anul trecut, în Europa, mai multe vehicule electrice decât Tesla. Topul mărcilor pe 2025
Recomandările redacţiei
JDS GRINDEANU 180226_13592
Sorin Grindeanu, în direct la Digi24. Ce spune liderul PSD despre...
ilie bolojan face declaratii
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea...
Theo Francken
Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din...
bancnote de lei
Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi...
Ultimele știri
Ministrul Finanțelor: Decizia privind reforma pensiilor speciale este piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii
Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul unităților militare
Schimbare de tendință în turismul Bătrânului Continent: Europa pierde turiști americani, dar câștigă vizitatori din China și India
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...