Taylor Swift și-a răscumpărat drepturile asupra primelor șase albume: „Toată muzica pe care am compus-o vreodată îmi aparține”

Cântăreața americană Taylor Swift a răscumpărat drepturile asupra primelor sale șase albume, punând capăt unei lungi dispute privind proprietatea asupra muzicii sale. „Toată muzica pe care am compus-o vreodată îmi aparține acum”, a declarat vedeta, anunțând vestea pe site-ul său oficial. „Am izbucnit în lacrimi de bucurie... de când am aflat că acest lucru se întâmplă cu adevărat”, a spus vedeta, potrivit BBC.

Saga a început în iunie 2019, când managerul muzical Scooter Braun a cumpărat fosta casă de discuri a lui Swift, Big Machine, și, odată cu aceasta, toate melodiile de pe albumele Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 și Reputation.

Swift a avut obiecții personale față de această tranzacție, acuzându-l pe Braun de complicitate la „hărțuirea continuă și manipulatoare” împotriva ei din partea lui Kanye West, unul dintre clienții lui Braun.

Pe site-ul său, Swift a declarat că recuperarea drepturilor asupra muzicii sale a părut mult timp de neimaginat.

„A spune că acesta este cel mai mare vis al meu devenit realitate este de fapt o afirmație destul de rezervată”, a adăugat ea, mulțumind fanilor pentru sprijinul acordat pe parcursul acestei drame.

„Nu vă pot mulțumi îndeajuns pentru că m-ați ajutat să mă reunesc cu această artă căreia mi-am dedicat viața, dar pe care nu am deținut-o niciodată până acum. Aproape că am încetat să mai cred că se va întâmpla vreodată, după 20 de ani în care mi s-a fluturat morcovul în fața nasului și apoi mi-a fost smuls”, a scris ea.

„Dar acum totul este în trecut.”

În industria muzicală, proprietarul unei înregistrări originale controlează modul în care aceasta este distribuită și licențiată. Artistul continuă să încaseze drepturi de autor, dar controlul asupra înregistrărilor originale oferă protecție asupra modului în care opera va fi utilizată în viitor.

Reputation (Taylor's Version) amânat?

Swift a răspuns la vânzarea inițială a înregistrărilor sale master sale promițând că va reînregistra acele piese, diminuând efectiv valoarea master-urilor și redându-și dreptul de proprietate.

Până în prezent, ea a lansat patru albume reînregistrate - cunoscute sub numele de „Taylor's Versions” - cu zeci de piese bonus și material suplimentar.

În scrisoarea sa, vedeta le-a spus fanilor că încă nu a finalizat proiectul, după ce „a ajuns la un punct mort” în timp ce încerca să refacă albumul Reputation din 2017 – care tratează atenția publică asupra vieții sale private și consecințele conflictului cu Kanye West.

„Albumul Reputation era atât de specific pentru acea perioadă din viața mea”, a explicat ea. „Toată acea rebeliune, acea dorință de a fi înțeleasă în timp ce mă simțeam în mod intenționat neînțeleasă... Să fiu sinceră, este singurul album din primele șase pe care am considerat că nu poate fi îmbunătățit prin refacere... așa că am tot amânat.”

Săptămâna trecută, vedeta a prezentat în avanpremieră noua versiune a primului single de pe Reputation, Look What You Made Me Do, într-un episod din serialul Povestea slujitoarei (The Handmaid's Tale), dar scrisoarea ei sugerează că reînregistrarea completă va fi amânată sau chiar anulată.

Cu toate acestea, ea a promis că piesele din album vor fi lansate la o dată ulterioară, dacă fanii „vor fi de acord cu ideea”.

Ea a confirmat, de asemenea, că și-a reînregistrat albumul de debut, adăugând: „Îmi place foarte mult cum sună acum”.

„Aceste două albume pot avea încă șansa să reapară la momentul potrivit”, a adăugat Swift. „Dar dacă se va întâmpla, nu va fi din tristețe și dor de ceea ce mi-aș fi dorit să am. Va fi doar o sărbătoare acum.”

Ce este o înregistrare master?

După cum sugerează și numele, o înregistrare master este înregistrarea originală a unei piese. Cine o deține controlează toate drepturile de exploatare a muzicii.

Acestea includ distribuirea către servicii de streaming, publicarea de CD-uri și viniluri fizice noi, crearea de box-seturi sau acordarea de licențe pentru piese pentru filme sau jocuri video.

Swift, în calitate de autoare sau coautoare a muzicii sale, și-a păstrat întotdeauna drepturile de publicare, ceea ce înseamnă că a putut să respingă încercările de a acorda licențe pentru melodii precum Shake It Off și Love Story altor companii.

„Vreau ca muzica mea să dăinuie. Vreau să apară în filme. Vreau să apară în reclame. Dar vreau asta doar dacă eu sunt proprietara”, a declarat ea pentru Billboard în 2019.

Nu se știe cât a costat-o pe Swift achiziționarea drepturilor de autor, dar catalogul s-a vândut anterior cu 300 de milioane de dolari în 2020.

Potrivit BBC, zvonurile conform cărora ea ar fi plătit între 600 de milioane și 1 miliard de dolari sunt exagerate.

Cum s-a realizat vânzarea drepturilor de autor ale lui Taylor Swift?

Când Taylor Swift, în vârstă de 14 ani, s-a mutat la Nashville în 2004 pentru a-și urma visul de a deveni o vedetă country pop, a semnat un contract cu casa de discuri Big Machine. Șeful casei de discuri, Scott Borchetta, i-a dat cântăreței necunoscute un avans mare în numerar în schimbul drepturilor de proprietate asupra înregistrărilor master ale primelor sale șase albume „pe viață”.

Aceasta era o practică destul de obișnuită în era de dinaintea streamingului, când artiștii aveau nevoie de sprijinul caselor de discuri pentru a fi difuzați la radio și pentru producerea și distribuția CD-urilor.

Contractul lui Swift cu Big Machine a expirat în 2018, moment în care ea a plecat și a semnat cu Republic Records și Universal Music Group (UMG).

Un an mai târziu, Borchetta a vândut casa de discuri către Ithaca Holdings, deținută de Scooter Braun.

Swift a declarat că a aflat despre acord abia când a fost anunțat, caracterizându-l ca un act de agresiune care „m-a lipsit de munca mea de o viață”.

Ea l-a etichetat pe Braun, care a devenit cunoscut ca managerul lui Justin Bieber și Ariana Grande, drept „definiția privilegiului masculin toxic în industria noastră”.

Ea și-a exprimat, de asemenea, frustrarea că nu a putut face o contraofertă pentru muzica sa.

„Am petrecut 10 ani din viața mea încercând cu disperare să-mi cumpăr drepturile de autor și apoi mi s-a refuzat această oportunitate”, a declarat ea pentru Billboard, adăugând că „poate că artiștii ar trebui să aibă dreptul de a refuza să vândă”.

Braun a declarat ulterior pentru Variety că disputa „a scăpat de sub control” după ce el și familia sa au primit amenințări cu moartea.

Magnatul muzical a vândut ulterior, în noiembrie 2020, participația sa în catalogul muzical al lui Swift către Shamrock Holdings, un fond de investiții din Los Angeles fondat de familia Disney în 1978.

Tranzacția de milioane de dolari a făcut-o pe Swift să se simtă din nou trădată.

„Este a doua oară când muzica mea a fost vândută fără știrea mea”, a scris ea atunci într-o postare pe rețelele sociale.

Deși era „deschisă la posibilitatea unui parteneriat cu Shamrock”, ea a aflat ulterior că, în conformitate cu termenii vânzării, Braun „va continua să profite de muzica mea veche” timp de ani de zile.

„Pur și simplu nu pot, cu conștiința curată, să mă implic în beneficiul intereselor lui Scooter Braun”, a scris ea într-o scrisoare adresată companiei, pe care a postat-o pe X.

Foto: Profimedia Images

Ea a început să lanseze albumele sale reînregistrate în 2021, începând cu albumul său de debut, Fearless.

Produs cu o atenție minuțioasă la detalii, albumele erau adesea imposibil de distins de originale, deși mixajul era puțin mai curat și separarea instrumentelor mai bună.

Dar marea atracție a fost reprezentată de piesele bonus, inclusiv versiunea integrală, de 10 minute, a baladei sale de despărțire All Too Well, descrisă de revista Variety ca „sfântul graal” al catalogului artistic al vedetei.

Piesa a ajuns în fruntea topurilor din SUA și pe locul trei în Marea Britanie, unde este cea mai lungă piesă care a ajuns vreodată în top cinci.

Între timp, cântăreața a continuat să lanseze materiale originale, inclusiv albumele premiate cu Grammy Folklore și Midnights.

În 2023, revista Forbes a raportat că Swift a devenit prima muziciană care a câștigat 1 miliard de dolari exclusiv din compoziție și interpretare.

Jumătate din averea ei provine din drepturi de autor și turnee, iar restul din creșterea valorii catalogului său muzical, inclusiv a reînregistrărilor.

Revizitarea vechilor piese a inspirat-o pe Swift să organizeze turneul Eras, care a adus peste 2 miliarde de dolari din vânzarea biletelor în 2023 și 2024.

În scrisoarea sa, Swift a spus că succesul turneului Eras „este motivul pentru care am putut să-mi răscumpăr muzica”.

Ea a adăugat că a fost încurajată să vadă că lupta ei a inspirat alți artiști.

„De fiecare dată când un artist nou îmi spune că a negociat în contractul său de înregistrare dreptul de proprietate asupra înregistrărilor originale datorită acestei lupte, îmi amintesc cât de important a fost ca toate acestea să se întâmple.

„Vă mulțumesc că ați fost curioși despre ceva ce era considerat prea centrat pe industrie pentru a fi discutat pe larg. Nu veți ști niciodată cât de mult înseamnă pentru mine că v-a păsat. Fiecare detaliu a contat și ne-a adus aici.”

Editor : B.E.