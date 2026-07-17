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The Rolling Stones egalează un record istoric al Beatles. Noul album „Foreign Tongues” a ajuns pe primul loc în Marea Britanie

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Rolling Stones "Hackney Diamonds" Launch - Rolling Stones Arrival
The Rolling Stones. Foto: Getty Images
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Trupa The Rolling Stones a obținut al 15-lea loc întâi în Clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie cu noul lor album „Foreign Tongues”, ajungând astfel la egalitate cu recordul deținut de The Beatles, transmite Reuters.

Cel de-al 25-lea album de studio al trupei a fost lansat pe 10 iulie și include colaborări cu Paul McCartney, Robert Smith de la The Cure și Chad Smith, bateristul formației Red Hot Chili Peppers.

De asemenea, albumul include o apariție specială a regretatului baterist al formației The Rolling Stones, Charlie Watts, înregistrată în timpul uneia dintre ultimele sale sesiuni de înregistrare înainte de moartea sa, survenită în 2021.

Veteranii rockului au ajuns ultima oară pe primul loc în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie cu albumul lor din 2023, „Hackney Diamonds”, care a câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun album rock.

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La petrecerea de lansare a albumului „Foreign Tongues”, care a avut loc săptămâna trecută la Londra, Mick Jagger și Ronnie Wood au declarat că speră să plece în turneu cu acest album.

„Ronnie și cu mine suntem foarte entuziasmați de asta, așa că sperăm să ne vedem cu toții în turneu”, a declarat Jagger, în vârstă de 82 de ani, pentru Reuters.

Editor : Ana Petrescu

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