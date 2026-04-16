Tom Cruise a confirmat că va reveni în rolul lui Maverick în „Top Gun 3”

Tom Cruise va reveni în rolul lui Pete „Maverick” Mitchell într-un al treilea film Top Gun, a confirmat Paramount. Starul de acțiune în vârstă de 61 de ani a interpretat pentru prima dată personajul în filmul Top Gun din 1986 și a revenit în 2022 pentru Top Gun: Maverick, care a fost un succes uriaș la box-office, încasând 1,496 miliarde de dolari la nivel mondial.

Acum, Variety raportează că Paramount a anunțat că atât Cruise, cât și producătorul Jerry Bruckheimer se vor întoarce în franciză, scrie The Independent.

Scenaristul filmului Top Gun: Maverick, Ehren Kruger, lucrează deja la scenariu, în timp ce s-a raportat anterior că studioul intenționează ca regizorul Joseph Kosinski să revină și ca Cruise să se reunească cu colegii săi de distribuție Glen Powell și Miles Teller.

Deși nu este o surpriză faptul că Paramount ar dori să repete succesul filmului Top Gun: Maverick, știrea a stârnit unele reacții în Hollywood, întrucât Cruise a semnat un nou contract cu studioul rival Warner Bros. în 2024. Cele două companii se află în prezent în mijlocul unei fuziuni de mare amploare, la care s-au opus unii actori și regizori.

Cruise va produce și va juca în filme pentru Warner Bros, dar contractul este neexclusiv, astfel încât starul poate continua să lucreze la Top Gun 3 la Paramount, indiferent de stadiul fuziunii.

Pe lângă faptul că a fost un succes comercial, Top Gun: Maverick a fost nominalizat și la Oscar pentru Cel mai bun film.

