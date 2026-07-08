Live TV

Video U2 revine după nouă ani cu „Street of Dreams”, primul single de pe noul album

Data actualizării: Data publicării:
Trupa U2
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Discografie

Trupa U2 se apropie tot mai mult de momentul în care va anunţa în mod oficial primul său album complet cu piese noi după o pauză de nouă ani. Premergător acestui eveniment, primul single de pe viitorul album, „Street of Dreams”, a fost lansat pe platformele digitale marţi, atât în format audio, cât şi sub forma unui videoclip, informează Variety.

Chiar dacă primul single tocmai a fost lansat, trupa irlandeză nu a anunţat deocamdată titlul viitorului album. Nici data lansării acestuia nu a fost comunicată, deşi rockerii de la U2 au promis că noul lor album va apărea pe piaţă pe parcursul acestui an.

Dacă fanii ar trebui să parieze pe o perioadă în care ar putea fi lansat noul album, atunci luna septembrie ar fi perioada cea mai probabilă, cel puţin dacă membrii formaţiei sunt sentimentali. În acea lună, U2 va celebra cea de-a 50-a aniversare a trupei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cliqua a regizat videoclipul cântecului „Street of Dreams”. Fanii nu vor fi deloc surprinşi să afle că videoclipul a fost filmat în Ciudad de Mexico. În luna mai, membrii trupei U2 au fost fotografiaţi şi filmaţi în timp ce interpretau noua lor piesă pe acoperişul unui autobuz şcolar, decorat cu graffiti de artistul mexican Chavis Marmol.

În timp ce se aflau în Mexic, membrii grupului U2 au participat şi la finala Cupei Mondiale a Copiilor Străzii din 2026, un turneu de fotbal desfăşurat în Parcul Ecologic al Lacului Texcoco. Noua piesă conţine şi câteva versuri în limba spaniolă.

Discografie

Viitorul material discografic va fi primul album complet al formaţiei U2 cu piese noi înregistrate în studio după lansarea discului „Songs of Experience” în decembrie 2017. Cu toate acestea, trupa şi-a îmbogăţit semnificativ discografia în ultima perioadă, dar nu sub forma unor albume complete. Rockerii irlandezi au lansat două EP-uri conceptuale în acest an - „Days of Ash”, cu tematica unor cântece de protest, beneficiind de o lansare surpriză pe 18 februarie, o dată cunoscută şi sub numele de Miercurea Cenuşii, urmat de „Easter Lily”, un material mai optimist, pe 3 aprilie. Fiecare dintre aceste EP-uri conţinea şase piese noi, dar trupa a precizat în mod clar că, în ambele cazuri, era vorba despre materiale care nu urmau să apară pe viitorul său album de studio.

Cel mai recent album al formaţiei irlandeze, indiferent de formatul de lansare, a fost „Songs of Surrender” din 2023, un proiect în cadrul căruia grupul U2 a înregistrat din nou 40 de piese mai vechi din catalogul său muzical, însă în versiuni mai minimaliste şi acustice.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
explozii in ucraina
2
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
4
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
diana buzoianu la o sedinta
5
CAB a decis rejudecarea unui proces pe care Diana Buzoianu îl câștigase împotriva...
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Digi Sport
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U2 takes over downtown Mexico City while filming new “Street of Dreams” video
U2, spectacol pe străzile din Mexico City pentru filmările noului single al trupei „Street of Dreams”
profimedia-0823545722
Maia Sandu și Zelenski primesc cea mai înaltă distincție a UE. Merkel, printre laureați, huiduită în Parlamentul European
Yours Eternally Cover
U2, Ed Sheeran și trupa ucraineană Antitila au lansat împreună videoclipul piesei „Yours Eternally”
Pussy Riot
Rusia declară trupa punk Pussy Riot „organizație extremistă”
Megadeth
Megadeth au anunțat că se retrag. Dave Mustaine: „Nu fiți triști, bucurați-vă pentru noi toți”
Recomandările redacţiei
fed nicusor declaratii 080726 foctr_25690
Nicușor Dan, după summitul NATO: România vrea extinderea prezenței...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Tabăra Bolojan a pierdut încă un proces cu tabăra Thuma din PNL...
Donald Trump participă la summitul NATO de la Ankara.
Summitul de la Ankara, ziua 2: Aliații au semnat o declarație privind...
trump zelenski
Întâlnire Donald Trump - Volodimir Zelenski. Liderul SUA anunță că...
Ultimele știri
„Când veți pune capăt războiului?” Donald Trump promite că îi va adresa întrebarea-cheie lui Vladimir Putin
Peste 730 de milioane de dolari investiți: fabrica Philip Morris România din Otopeni, un pariu strategic pentru România
Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar și ar putea pregăti noi taxe. Ce domenii sunt vizate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu suspendarea lui Pavlo Isenko după cartonașul roșu de la Atena! Situația portarului înainte...
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Locul special în care se relaxează Ianis Hagi. E o destinație de vacanță cu peisaje care îți taie răsuflarea
Adevărul
Autostrada „Meșterului Manole”. Cauzele dezastrului de pe A10 și ce soluții au la îndemână autoritățile: „Nu...
Playtech
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la...
Digi FM
Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026. Nepoata lui Mircea Badea a reușit performanța supremă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
Digi FM
Job de vis la Palatul Buckingham. Regele Charles caută un angajat pe care îl plătește cu 60.000 de euro pe an...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...