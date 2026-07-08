Trupa U2 se apropie tot mai mult de momentul în care va anunţa în mod oficial primul său album complet cu piese noi după o pauză de nouă ani. Premergător acestui eveniment, primul single de pe viitorul album, „Street of Dreams”, a fost lansat pe platformele digitale marţi, atât în format audio, cât şi sub forma unui videoclip, informează Variety.

Chiar dacă primul single tocmai a fost lansat, trupa irlandeză nu a anunţat deocamdată titlul viitorului album. Nici data lansării acestuia nu a fost comunicată, deşi rockerii de la U2 au promis că noul lor album va apărea pe piaţă pe parcursul acestui an.

Dacă fanii ar trebui să parieze pe o perioadă în care ar putea fi lansat noul album, atunci luna septembrie ar fi perioada cea mai probabilă, cel puţin dacă membrii formaţiei sunt sentimentali. În acea lună, U2 va celebra cea de-a 50-a aniversare a trupei.

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Cliqua a regizat videoclipul cântecului „Street of Dreams”. Fanii nu vor fi deloc surprinşi să afle că videoclipul a fost filmat în Ciudad de Mexico. În luna mai, membrii trupei U2 au fost fotografiaţi şi filmaţi în timp ce interpretau noua lor piesă pe acoperişul unui autobuz şcolar, decorat cu graffiti de artistul mexican Chavis Marmol.

În timp ce se aflau în Mexic, membrii grupului U2 au participat şi la finala Cupei Mondiale a Copiilor Străzii din 2026, un turneu de fotbal desfăşurat în Parcul Ecologic al Lacului Texcoco. Noua piesă conţine şi câteva versuri în limba spaniolă.

Discografie

Viitorul material discografic va fi primul album complet al formaţiei U2 cu piese noi înregistrate în studio după lansarea discului „Songs of Experience” în decembrie 2017. Cu toate acestea, trupa şi-a îmbogăţit semnificativ discografia în ultima perioadă, dar nu sub forma unor albume complete. Rockerii irlandezi au lansat două EP-uri conceptuale în acest an - „Days of Ash”, cu tematica unor cântece de protest, beneficiind de o lansare surpriză pe 18 februarie, o dată cunoscută şi sub numele de Miercurea Cenuşii, urmat de „Easter Lily”, un material mai optimist, pe 3 aprilie. Fiecare dintre aceste EP-uri conţinea şase piese noi, dar trupa a precizat în mod clar că, în ambele cazuri, era vorba despre materiale care nu urmau să apară pe viitorul său album de studio.

Cel mai recent album al formaţiei irlandeze, indiferent de formatul de lansare, a fost „Songs of Surrender” din 2023, un proiect în cadrul căruia grupul U2 a înregistrat din nou 40 de piese mai vechi din catalogul său muzical, însă în versiuni mai minimaliste şi acustice.

Editor : Sebastian Eduard