Live TV

Video&Foto U2, spectacol pe străzile din Mexico City pentru filmările noului single al trupei „Street of Dreams”

Data publicării:
U2 takes over downtown Mexico City while filming new “Street of Dreams” video
Din articol
Generator avariat de ploaie, concert improvizat pe balcon Fanii, invitați să participe la filmări Întâlnire cu primarul din Ciudad de Mexico

Trupa rock irlandeză U2 a fost prezentă miercuri pe una dintre străzile din centrul istoric al orașului Mexico, unde a filmat scene din videoclipul următorului său single „Street of Dreams”, spre marea bucurie a locuitorilor.

Cvartetul condus de Bono a continuat filmările începute marțea trecută, muzicienii stând pe plafonul unui autobuz vechi pe care se putea citi, deasupra parbrizului, „La calle de los suenos”, traducerea în spaniolă a titlului piesei, a transmis joi AFP preluată de Agerpres.

U2 takes over downtown Mexico City while filming new “Street of Dreams” video
Bono, The Edge și Larry Mullen Jr. au fost văzuți pe platoul de filmare al viitorului videoclip „Street of Dreams”, în centrul orașului Mexico City, pe 13 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Generator avariat de ploaie, concert improvizat pe balcon

Ploaia care a căzut în capitala mexicană în cursul după-amiezii de marți și noaptea a avariat un generator utilizat la filmări și i-a obligat pe muzicieni să se refugieze în mod neașteptat într-o casă. „Un vecin surprins, dar primitor, a permis U2 să intre în apartamentul său la ora cinei”, a explicat trupa pe contul său oficial de Instagram.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul este însoțit de imagini video în care se vede cum muzicienii susțin un concert improvizat pe un mic balcon împodobit cu un steag mexican.

În timp ce Bono cânta, uneori în ploaie, colegii săi îl acompaniau cu două chitare acustice și o tamburină.

The Band U2 Records In Mexico., Mexico City - 13 May 2026
Bono, The Edge și Larry Mullen Jr. au fost văzuți pe platoul de filmare al viitorului videoclip „Street of Dreams”, în centrul orașului Mexico City, pe 13 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Fanii, invitați să participe la filmări

Unii fani fuseseră invitați în prealabil prin intermediul rețelelor sociale pentru a servi drept figuranți, în timp ce alții au sosit în ultimul moment pentru a le aduce un omagiu celebrelor staruri rock.

„Să ai un autograf de la ei e grozav, e cel mai frumos lucru care poate să existe, ca fan, chitarist, muzician (...) e aur curat pentru mine”, a declarat pentru AFP „Tete” Urban, în vârstă de 48 de ani, arătând cu mândrie chitara sa semnată de The Edge, chitaristul U2.

U2 takes over downtown Mexico City while filming new “Street of Dreams” video
Bono, The Edge și Larry Mullen Jr. au fost văzuți pe platoul de filmare al viitorului videoclip „Street of Dreams”, în centrul orașului Mexico City, pe 13 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Întâlnire cu primarul din Ciudad de Mexico

Primarul capitalei Ciudad de Mexico, Clara Brugada, s-a întâlnit miercuri cu membrii trupei U2. „În numele iubirii, i-am salutat pe Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr.”, a scris edilul pe rețeaua X.

Ea a postat, de asemenea, imagini video cu momentul în care îi invită pe cei de la U2 să cânte gratuit în Zocalo, piața principală a capitalei, care a găzduit deja legende precum Paul McCartney și Roger Waters.

U2 takes over downtown Mexico City while filming new “Street of Dreams” video
Bono, The Edge și Larry Mullen Jr. au fost văzuți pe platoul de filmare al viitorului videoclip „Street of Dreams”, în centrul orașului Mexico City, pe 13 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Digi Sport
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0823545722
Maia Sandu și Zelenski primesc cea mai înaltă distincție a UE. Merkel, printre laureați, huiduită în Parlamentul European
Yours Eternally Cover
U2, Ed Sheeran și trupa ucraineană Antitila au lansat împreună videoclipul piesei „Yours Eternally”
Larry Mullen Jr
Ce este discalculia, boala rară de care suferă bateristul trupei U2. „Este ca şi cum ai escalada Everestul”
Anti-bullfighting demonstration in Mexico City
Revenirea coridelor a fost întâmpinată cu proteste în Ciudad de Mexico. „Tortura nu este artă”
bono in emisiune la bbc radio 4 in iunie 2022 - bbc
Bono de la U2 a povestit că are un frate vitreg de existența căruia nu a știut nimic zeci de ani
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-05-13 230514
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
Xi Jinping îl avertizează direct pe Trump că problema Taiwanului...
meteo vreme schimbatoare poaie soare shutterstock_64188502
Vreme la extreme: De la temperaturi de vară, la furtuni cu grindină...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu, despre anularea alegerilor: E afacere dâmboviţeană...
Ultimele știri
Percheziții la CE Oltenia. Procurorii au ridicat acte, documente contabile, telefoane mobile şi un laptop. Suspiciunile anchetatorilor
Prețul incredibil pentru care s-a vândut un diamant cât o unghie la licitație. De ce este atât de scump „Ocean Dream”
Muntenegru intră în faza finală a procesului de aderare la UE. „E un semnal puternic pentru parteneri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care pot da lovitura în carieră în luna mai. Apar discuții decisive și oportunități surprinzătoare
Cancan
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Fanatik.ro
Ochelari de 50.000 de euro, canapele de lux și plante ornamentale: lista cumpărăturilor pregătite de Romatsa...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Actrița celebră de la Hollywood s-a lăsat vrăjită de opera lui Brâncuși. Apariție spectaculoasă lângă...
Adevărul
Se împarte lumea la Beijing? Negocierile dintre Trump și Xi Jinping privesc și România
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emil Boc a vrut să transmită un mesaj, dar a făcut o gafă uriașă, după finala Cupei României
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Michelle Rodriguez, apariție spectaculoasă în Antibes. „Letty” din „Fast and Furious”, în costum de baie la...
Adevarul
600 de filipinezi șoferi de TIR vor ajunge în România. Angajatorii români plătesc până la 2,1 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu 5.500 lei pensie i-au reținut 480 lei. Alți 2.000.000 pensionari au pierdut sute de lei. De ce?
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Urs surprins în curtea Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr”. A fost capturat într-o cuşcă specială și...
Film Now
Adorată la Cannes. La 92 de ani, Joan Collins a strălucit pe covorul roșu la fel de puternic ca diamantele pe...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...