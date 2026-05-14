Trupa rock irlandeză U2 a fost prezentă miercuri pe una dintre străzile din centrul istoric al orașului Mexico, unde a filmat scene din videoclipul următorului său single „Street of Dreams”, spre marea bucurie a locuitorilor.

Cvartetul condus de Bono a continuat filmările începute marțea trecută, muzicienii stând pe plafonul unui autobuz vechi pe care se putea citi, deasupra parbrizului, „La calle de los suenos”, traducerea în spaniolă a titlului piesei, a transmis joi AFP preluată de Agerpres.

Bono, The Edge și Larry Mullen Jr. au fost văzuți pe platoul de filmare al viitorului videoclip „Street of Dreams”, în centrul orașului Mexico City, pe 13 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Generator avariat de ploaie, concert improvizat pe balcon

Ploaia care a căzut în capitala mexicană în cursul după-amiezii de marți și noaptea a avariat un generator utilizat la filmări și i-a obligat pe muzicieni să se refugieze în mod neașteptat într-o casă. „Un vecin surprins, dar primitor, a permis U2 să intre în apartamentul său la ora cinei”, a explicat trupa pe contul său oficial de Instagram.

Mesajul este însoțit de imagini video în care se vede cum muzicienii susțin un concert improvizat pe un mic balcon împodobit cu un steag mexican.

În timp ce Bono cânta, uneori în ploaie, colegii săi îl acompaniau cu două chitare acustice și o tamburină.

Fanii, invitați să participe la filmări

Unii fani fuseseră invitați în prealabil prin intermediul rețelelor sociale pentru a servi drept figuranți, în timp ce alții au sosit în ultimul moment pentru a le aduce un omagiu celebrelor staruri rock.

„Să ai un autograf de la ei e grozav, e cel mai frumos lucru care poate să existe, ca fan, chitarist, muzician (...) e aur curat pentru mine”, a declarat pentru AFP „Tete” Urban, în vârstă de 48 de ani, arătând cu mândrie chitara sa semnată de The Edge, chitaristul U2.

Întâlnire cu primarul din Ciudad de Mexico

Primarul capitalei Ciudad de Mexico, Clara Brugada, s-a întâlnit miercuri cu membrii trupei U2. „În numele iubirii, i-am salutat pe Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr.”, a scris edilul pe rețeaua X.

Ea a postat, de asemenea, imagini video cu momentul în care îi invită pe cei de la U2 să cânte gratuit în Zocalo, piața principală a capitalei, care a găzduit deja legende precum Paul McCartney și Roger Waters.

Editor : Ana Petrescu