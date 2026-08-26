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Ultima piesă a cântăreţei Dolly Parton, cu versuri cunoscute doar de artistă, va fi lansată în 2045. Care este motivul

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Dolly Parton 1946 - 2026
Dolly Parton a murit la 80 de ani. Foto: Profimedia
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Ultima piesă a cântăreţei Dolly Parton, încuiată într-o cutie sigilată, aflată în prezent în parcul tematic Dollywood, va fi lansată cu puţin timp înainte de cea de-a 100-a aniversare a artistei americane, care a murit marţi la vârsta de 80 de ani, informează DPA și Agerpres.

Acel single, care s-ar intitula „My Place In History”, va fi lansat în 2045, potrivit site-ului oficial al cântăreţei, iar Dolly Parton ar dezvălui prin intermediul acestuia „speranţele şi visurile sale pentru viitor” înaintea zilei care ar fi marcat cea de-a 100-a aniversare a ei, pe 19 ianuarie 2046.

Totuşi, în presa americană au apărut şi informaţii potrivit cărora „Dream Box” („Cutia Viselor”), care este expusă la Dollywood, ar putea rămâne închisă chiar mai mult timp, până în ziua centenarului naşterii sale, versurile şi conţinutul piesei fiind cunoscute doar de către Dolly Parton.

Referindu-se la acea cutie sigilată, Dolly Parton a declarat: „Complexul meu turistic este un vis clădit de-a lungul a 30 de ani, iar obiectele pe care le-am ales pentru 'Cutia Viselor' (Dream Box) sunt strâns legate de oameni speciali care m-au încurajat şi de anumite momente din viaţa mea în care acea încurajare a dat roade”.

Printre obiectele incluse în cutia aflată la „DreamMore Resort” din parcul tematic Dollywood se mai află un exemplar al cărţii sale din 2012, „Dream More: Celebrate The Dreamer In You”, o bucată de lemn din pridvorul casei din Tennessee în care Dolly Parton şi-a petrecut copilăria, precum şi o cutie misterioasă sigilată, realizată din lemn de castan, al cărei conţinut este cunoscut doar de artistă.

Potrivit site-ului oficial al cântăreţei, cutia din lemn de castan îi aduce un omagiu unchiului artistei, Bill Owens, care a sprijinit-o la începutul carierei sale.

Activitatea lui Bill Owens în cadrul organizaţiei American Chestnut Foundation a contribuit la dezvoltarea unei varietăţi de castan american rezistent la o boală fungică devastatoare, facilitând astfel reintroducerea acestui arbore în pădurile din estul Statelor Unite.

Decesul cântăreţei americane, la vârsta de 80 de ani, a fost anunţat marţi, în urma unei "scurte lupte cu cancerul".

Dolly Parton şi-a lansat ultimul album, "Rockstar" - care a inclus coveruri ale unor piese precum "(I Can't Get No) Satisfaction" a trupei The Rolling Stones şi "Let It Be" a trupei The Beatles, alături de colaborări cu artişti precum Elton John, Debbie Harry şi Stevie Nicks - în noiembrie 2023.

Cel mai recent single înregistrat de artista americană, cunoscut până în prezent, este "Son Of Jolene", lansat la începutul acestui an în colaborare cu cântăreaţa de muzică country Belles.

Editor : A.P.

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