Un bărbat cere daune de 800 de milioane de dolari pentru „imaginile indecente” de la Super Bowl

Dave Daubenmire, un creștin activist, este decis să dea în judecată NFL, pentru prestațiile din timpul Super Bowl ale artistelor Shakira și Jennifer Lopez. Omul vrea și despăgubiri în valoare totală de 800 de milioane de dolari.

Dave Daubenmire consideră că modul în care s-a desfășurat spectacolul nu este demn pentru o comunitate creștină, iar impactul este unul foarte mare în contextul în care evenimentul Super Bowl este urmărit, anual, de sute de milioane de oameni.

„Sunt de părere că trebuie să mergem în instanță și să prezentăm acest aspect. Faptul că am asistat la un asemenea eveniment, mă împiedică să ajung în Împărăția Cerurilor” , a afirmat Dave Daubenmire, potrivit Mediafax.

Super Bowl este cea mai urmărită competiție de sport de către fanii din Statele Unite ale Americii. În fiecare an se învârt sute de milioane de dolari pentru reclamele din timpul partidei.

În acest an, firmele care au vrut să aibă vizibilitate la sute de milioane de telespectatori au plătit aproximativ 5.6 milioane de dolari pentru 30 de secunde. De la an la an cresc și audiențele, iar la finala Campionatului Național de Fotbal American s-au uitat, potrivit indicatorilor de măsurare a audiențelor, aproximativ 100 de milioane de oameni.

Cine a câștigat Super Bowl

Kansas City Chiefs a câștigat, duminică, ediția cu numărul 54 a Super Bowl, după ce a învins în finala Campionatului Național de Fotbal American (NFL) formația San Francisco 49ers, scor 31-20, pe Hard Rock Stadium, din Miami.

Pentru Kansas City Chiefs a fost primul titlu Super Bowl după o pauză de jumătate de secol. De asemenea, echipa condusă de Andy Reid este prima din istoria NFL care câștigă trei jocuri din play-off după ce a fost condusă la 10 sau mai multe puncte.